“لدعم الاستقلالية العسكرية” ماكرون يعزز ميزانية الدفاع الفرنسية بأكثر من 6 مليارات يورو خلال العامين المقبلين

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، تعزيز ميزانية الدفاع في بلاده خلال العامين المقبلين بنحو 6.5 مليار يورو، لمواجهة ما وصفه بالتهديدات المتراكمة، وتعزيز الاستقلالية العسكرية لفرنسا.

وفي خطابه بمناسبة اليوم الوطني لبلاده قال ماكرون، إنه سيعزز ميزانية الدفاع بدعم إضافي يبلغ 3.5 مليار يورو في 2026، إضافة إلى 3 مليارات أخرى في العام 2027، في مواجهة تهديدات متراكمة، مضيفا أن هناك تحديثا لقانون البرمجة العسكرية، سيقدم في الخريف.

وقال ماكرون إن “هذا الجهد الجديد والتاريخي متناسب، وحقيقي وضروري، وهو بالضبط ما نحتاج إليه حقا”.

وأكد ماكرون أن الاستقلالية العسكرية لا يمكن فصلها عن الاستقلالية المالية، مشددا على أن النفقات العسكرية هي أيضا مصادر إثراء للناتج المحلي الإجمالي، إذ يتم شراء المعدات بشكل أساسي من السوق الصناعي المحلي.

وقال ماكرون “استقلاليتنا العسكرية لا يمكن فصلها عن استقلاليتنا المالية، لذا سيكون ذلك ممولا من خلال مزيد من النشاط ومزيد من الإنتاجية”

يذكر أنه بهذه الزيادات تكون الميزانية الدفاعية قد تضاعفت تقريبا خلال عشر سنوات، في ظل ولايتي ماكرون الرئاسيتين، حيث سترتفع من 32,2 مليار يورو في عام 2017 إلى حوالى 64 مليارا في العام 2027.

وأضاف أن “سلامة الوطن تتطلّب أن نزيد الإنفاق على دفاعنا وأن يتحمل كل شخص حصته من العبء”، خاصة بعد ما جرى من تطور في سبل الحرب الإليكترونية ووسائل الدفاع الجوي التي برهنت الحرب في أوكرانيا دورها الأساسي.