لولا يندد بتهديدات ترامب ويحذّر: الشعب وحده يملك البرازيل

وصف الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في خطاب عبر التلفزيون الوطني الخميس التهديدات التي أطلقها نظيره الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية باهظة على بلاده بأنّها “ابتزاز مرفوض”.

وفي 9 تمّوز/يوليو الجاري أعلن ترامب عزمه على فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على الصادرات البرازيلية إلى الولايات المتّحدة ما لم تتراجع برازيليا عن محاكمة حليفه، الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو الذي يُحاكم بتهمة تدبير محاولة انقلاب.

وفي كلمته المتلفزة، وصف لولا “بعض الساسة البرازيليين” الذين يدعمون تهديدات ترامب ضدّ أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية بـ”خونة الوطن”.

وأضاف محذرا من أنّ “البرازيل ليس لها سوى مالكٌ واحد: الشعب البرازيلي”.

وفي رسالة إلى نظيره البرازيلي نشرها على منصته “تروث سوشال” للتواصل الاجتماعي الخميس، حضّ ترامب برازيليا على “التوقف عن مهاجمة” بولسونارو.

وكتب ترامب في رسالته ” عزيزي بولسونارو،لقد شاهدت المعاملة السيئة التي تتعرض لها على يد نظام غير عادل انقلب ضدك. يجب أن تنتهي هذه المحاكمة فورًا! لست متفاجئًا من تقدمك في استطلاعات الرأي، لقد كنت قائدًا محترمًا وقويًا خدم بلادك بشكل جيد”.

وأضاف ترامب” أشاركك التزامك بالاستماع إلى صوت الشعب، وأشعر بقلق شديد حيال الهجمات على حرية التعبير — سواء في البرازيل أو في الولايات المتحدة — والتي تصدر عن الحكومة الحالية. لقد عبّرتُ بقوة عن رفضي لذلك علنًا ومن خلال سياسة التعرفة الجمركية الخاصة بنا”.

واختتمت ترامب رسالته إلى بولسونارو قائلا ” آمل بصدق أن تغيّر حكومة البرازيل مسارها، وتتوقف عن مهاجمة الخصوم السياسيين، وتنهي نظام الرقابة السخيف هذا. سأتابع الأمر عن كثب”