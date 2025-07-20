الجنيه السوداني يتراجع أمام الدولار في السوق الموازية

سجّل الجنيه السوداني تراجعًا جديدًا أمام العملات الأجنبية في السوق الموازية خلال الأيام الأخيرة، في ظل استمرار الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وعدم الاستقرار السياسي الذي يضرب البلاد منذ أكثر من عام.

وأفاد متعاملون في سوق الصرف للجزيرة مباشر أن سعر صرف الدولار ارتفع إلى نحو 2900 جنيه سوداني نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن يشهد تراجعًا طفيفًا اليوم الأحد ليُسجّل قرابة 2800 جنيه.

وأوضح المتعاملون أن ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية في السوق السوداء ساهم بشكل رئيسي في انخفاض قيمة الجنيه خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي التراجع في قيمة العملة المحلية في وقت تشهد فيه البلاد صراعًا مسلحًا دامياً منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وهي الحرب التي ألقت بظلال ثقيلة على الاقتصاد السوداني وأدت إلى شلل في الأنشطة التجارية والمالية، فضلاً عن تصاعد معدلات التضخم ونقص السيولة في القطاع المصرفي.