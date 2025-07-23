اتفاق تاريخي بين واشنطن وطوكيو يهز الأسواق.. ارتفاع الأسهم وتراجع الذهب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق تجاري شامل مع اليابان، يقضي بخفض الرسوم الجمركية على الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة من 25% إلى 15%، في خطوة وصفها ترامب بأنها الأضخم في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

بالمقابل، تعهدت اليابان بضخ استثمارات تصل إلى 550 مليار دولار داخل الولايات المتحدة، في تحرك يُعزز العلاقات الاقتصادية بين الحليفين.

وأكد ترامب عبر منصته “تروث سوشيال” أن هذا الاتفاق يمثل “فترة مميزة للغاية للولايات المتحدة”، فيما أشاد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا بالاتفاق.

أسواق المال تنتعش

وإثر هذه التطورات الإيجابية سُجّلت ارتفاعات حادّة في سوق الأسهم في طوكيو وكذلك أيضا في سعر الين حيث قفز مؤشر “نيكي” الياباني بنسبة 2.6% ليسجل أعلى مستوياته خلال عام.

كما ارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات اليابانية بشكل ملحوظ، فسجل سهم تويوتا قفزة تجاوزت 11%، بينما ارتفع سهم هوندا ونيسان بأكثر من 8%.

وقادت الأسهم اليابانية ارتفاع أسواق الأسهم الآسيوية اليوم الأربعاء بعد إعلان ترامب عن إبرام الاتفاق مع اليابان.

الذهب يتراجع

وانعكس التفاؤل في الأسواق المالية سلبا على أسعار الذهب، التي تراجعت بنسبة 0.2% لتسجل 3422.95 دولارا للأوقية في المعاملات الفورية، مع انخفاض مماثل في العقود الأمريكية الآجلة.

وقال محللون إن تحسن الإقبال على المخاطرة دفع المستثمرين بعيدا عن الأصول الآمنة مثل الذهب، رغم استمرار الضغوط على الدولار وعوائد السندات.

وقال تيم واترر كبير محللي السوق في سي.إم تريد “إذا تم توقيع المزيد من الصفقات التجارية قبل الأول من أغسطس/ آب، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الإقبال العام على المخاطرة وتقليل الطلب على الذهب”.

وأضاف “لكن إذا ظل الدولار تحت ضغط، فإن هذا سيبقي العودة إلى مستوى 3500 دولار للأوقية احتمالا ممكنا على المدى القريب”.

وفي السياق، سجل مؤشر الدولار أدنى مستوياته في أسبوعين، ما جعل الذهب المسعر بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، ما حدّ من خسائره جزئيًا.

ولامس عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات أمس الثلاثاء أدنى مستوى منذ التاسع من يوليو/ تموز.

الدفاع والصلب خارج الاتفاق

لم يتضمن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة واليابان أي بنود تتعلق بالإنفاق الدفاعي الياباني، بحسب ما أكده المفاوض الياباني ريوسي أكازاوا.

كما استُثنيت من الاتفاق الرسوم الإضافية التي تفرضها الولايات المتحدة على واردات الصلب والألمنيوم اليابانية والتي تبلغ 50%.