البورصة ترتفع بعد تقارير عن اتفاق تجاري وشيك بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي

ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يقتربان من التوصل إلى اتفاق تجاري يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الواردات الأوروبية، على غرار الاتفاق الذي أبرمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع اليابان هذا الأسبوع.

ونقلت الصحيفة عن 3 مصادر مطلعة على المفاوضات أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى أن يتجنب رسوما جمركية على صادراته للسوق الأمريكي، قد تصل إلى 30% اعتبارا من الأول من أغسطس/آب المقبل، كما أعلن ترامب، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادرها، أن الطرفين الأمريكي والأوروبي قد يتنازلان عن الرسوم الجمركية على بعض السلع، مثل الطائرات والمشروبات الروحية والأجهزة الطبية.

ارتفاع مؤشرات البورصة

وأشارت التقارير إلى قرب التوصل لاتفاق تجاري بين واشنطن وبروكسل إلى ارتفاع مؤشرات البورصة الأمريكية، حيث ارتفع مؤشر “ستاندارد آند بورز-500” بنسبة 0.27%، اليوم الأربعاء.

كما صعد مؤشر مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.36%، ومؤشر “ناسداك” لشركات التكنولوجيا بنسبة 0.35%.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يدفع رسومًا جمركية إضافية بنسبة 10% على البضائع التي يصدرها إلى السوق الأمريكي، منذ أبريل/نيسان الماضي، علاوة على الرسوم الجمركية السابقة التي يبلغ متوسطها 4.8%.

وأوضحت المصادر التي تحدثت للصحيفة أن الرسوم الجمركية المتفق عليها بنسبة 15% تتضمن الرسوم السابقة، وليست إضافة إليها، وهذا يعني أن الرسوم الجمركية الحالية على السيارات الأوروبية بنسبة 27.5% سوف تنخفض إلى 15% فقط، وهذا يعد مكسبا كبيرا بالنسبة لألمانيا التي تمثل السوق الأمريكية سوقا واسعة لسياراتها، والتي كانت تضغط للتوصل لاتفاق مع واشنطن.

أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة

يذكر أن الاتحاد الأوروبي، وهو تكتل يضم 27 دولة، هو أكبر شريك تجاري لواشنطن، حيث بلغ حجم التجارة في السلع والخدمات بين الجانبين 1.6 تريليون دولار في عام 2023، وفق بيانات المفوضية الأوروبية.

وحقق الاتحاد الأوروبي فائضا في الميزان التجاري، الذي يعكس الصادرات والواردات السلعية، مع الولايات المتحدة بلغ 157 مليار يورو في عام 2023، الأمر الذي يبرز حرص الاتحاد الأوروبي على الوصول لاتفاق مع واشنطن يضمن استمرار تدفق الصادرات الأوروبية للسوق الامريكي.

غير أن الصورة مختلفة بالنسبة للصادرات من الخدمات، حيث تتفوق الصادرات الأمريكية، خاصة في قطاع التكنولوجيا، على نظيرتها الأوروبية.

وحقق الاتحاد الأوروبي عجزا بقيمة 109 مليار يورو في ميزان الخدمات، الذي يعكس الصادارات والواردات من الخدمات، مع الولايات المتحدة عام 2023.