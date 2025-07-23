ترامب يعلن اتفاقًا تجاريًا جديدًا مع اليابان يتضمن خفض الرسوم الجمركية

وقال ترامب عبر منصته “تروث سوشيال”: “هذا الاتفاق سيوفر مئات الآلاف من الوظائف… لم يحدث شيء مثله من قبل”، مضيفًا أن الولايات المتحدة “ستواصل دائمًا الحفاظ على علاقة عظيمة مع اليابان“.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن اليابان ستستثمر نحو 550 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، كما ستفتح أسواقها أمام السيارات الأمريكية والأرز الأمريكي. وتشكل الضريبة الجديدة البالغة 15% انخفاضًا ملحوظًا عن المعدل البالغ 25% الذي أشار إليه ترامب سابقًا في رسالة إلى رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، والتي كان من المفترض أن يبدأ تطبيقها في الأول من أغسطس/آب.

President Trump announces MASSIVE trade deal with Japan 🇺🇸🇯🇵 "This is a very exciting time for the United States of America, and especially for the fact that we will continue to always have a great relationship with the Country of Japan." – President Donald J. Trump pic.twitter.com/Of4lKyWGpR — The White House (@WhiteHouse) July 23, 2025

ويأتي هذا الإعلان في إطار سعي ترامب لإبراز قدرته على عقد الصفقات، رغم أن قراراته السابقة بفرض رسوم جمركية، والتي أعلن عنها لأول مرة في أبريل/نيسان، أثارت حالة من الذعر في الأسواق ومخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي، وهي مخاوف تراجعت مؤقتًا.

وتقول إدارة ترامب إن الإيرادات الناتجة ستساعد في تقليص العجز في الميزانية، كما أن العديد من المصانع ستعيد التوطين داخل أمريكا لتجنّب الرسوم، مما يعالج اختلالات الميزان التجاري.

وأفادت وسائل إعلام يابانية، الأربعاء، بأنّ الاتفاقية التجارية التي توصّلت إليها طوكيو وواشنطن تنصّ على خفض الرسوم الجمركية الأمريكية على صادرات السيارات اليابانية إلى الولايات المتحدة إلى 15%.

وتفرض الولايات المتحدة حاليًا رسومًا جمركية إضافية بنسبة 25% على وارداتها من السيارات وقطع غيار السيارات اليابانية، لكنّ قناة “إن إتش كاي” التلفزيونية وصحيفة “أساهي شيمبون” أفادتا بأنّ هذه الرسوم الإضافية ستُخفّض إلى النصف لتصبح 12.5%، تُضاف إلى الرسوم الجمركية الأساسية البالغة 2.5%، مما يعني أن إجمالي الرسوم الجمركية الأمريكية على هذه الواردات سيصبح 15%.

وأعلن رئيس الوزراء الياباني أنه لا يزال بحاجة إلى دراسة تفاصيل الاتفاق التجاري الذي أعلنه الرئيس ترامب قبل أن يعلّق عليه، وقال: “بالنسبة لنتائج المفاوضات، فلا يمكنني مناقشتها إلا بعد دراسة تفاصيلها بعناية”.