ترامب يعلن اتفاقًا تجاريًا جديدًا مع اليابان يتضمن خفض الرسوم الجمركية

وقال ترامب عبر منصته “تروث سوشيال”: “هذا الاتفاق سيوفر مئات الآلاف من الوظائف… لم يحدث شيء مثله من قبل”، مضيفًا أن الولايات المتحدة “ستواصل دائمًا الحفاظ على علاقة عظيمة مع اليابان“.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن اليابان ستستثمر نحو 550 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، كما ستفتح أسواقها أمام السيارات الأمريكية والأرز الأمريكي. وتشكل الضريبة الجديدة البالغة 15% انخفاضًا ملحوظًا عن المعدل البالغ 25% الذي أشار إليه ترامب سابقًا في رسالة إلى رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، والتي كان من المفترض أن يبدأ تطبيقها في الأول من أغسطس/آب.

President Trump announces MASSIVE trade deal with Japan 🇺🇸🇯🇵

"This is a very exciting time for the United States of America, and especially for the fact that we will continue to always have a great relationship with the Country of Japan." – President Donald J. Trump pic.twitter.com/Of4lKyWGpR

