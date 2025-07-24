البنك المركزي التركي يخفض الفائدة بنسبة 3%

أعلن البنك المركزي التركي، خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة ياشار فاتح كاراهان، خفض سعر الفائدة بـ300 نقطة أساس، لتصل إلى 43% بعد أن كانت عند 46%.

جاء قرار المركزي التركي متجاوزا توقعات المحللين التي كانت تشير إلى تخفيض بمقدار 250 نقطة أساس فقط.

وشملت حزمة التيسير النقدي خفض الفائدة على الإقراض الليلي من 49% إلى 46%، والفائدة على الاقتراض الليلي من 44.5% إلى 41.5%

ويُعد هذا أول تخفيض منذ مارس/آذار الماضي، عندما أوقف البنك دورته التيسيرية بعد اضطرابات سياسية أثرت في الأسواق، وأعاد في إبريل/نيسان رفع الفائدة إلى 46%.

وأوضح البنك، عبر بيان رسمي، أن قرار التيسير النقدي يأتي في ظل السيطرة على التضخم وتراجع الضغوط على الأسعار، مع متابعة التطورات الجيوسياسية والاقتصاد العالمي، والتأكيد على استمرار تماسك السياسة المالية حتى تحقيق استقرار الأسعار.

ورغم استمرار التضخم، يرى البنك أن اتجاه الأسعار يسير نحو تباطؤ تدريجي، مدعومًا بسياسات نقدية ومالية منسقة.

وأشار البنك إلى أن أي تغيرات مستقبلية في الفائدة ستتم مراجعتها بناءً على بيانات التضخم والتوقعات الاقتصادية، مع الحفاظ على مرونة في استخدام الأدوات الاحترازية عند الضرورة.