السعودية تعلن عن استثمارات كبرى في سوريا بقيمة 6 مليارات دولار (فيديو)

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الخميس عن توقيع اتفاقيات استثمارية ضخمة مع سوريا تبلغ قيمتها أكثر من 6 مليارات دولار.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات المنتدى الاستثماري السوري السعودي الأول، الذي بدأ أعماله اليوم في العاصمة دمشق بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.

وفي كلمة له خلال المؤتمر، كشف الوزير الفالح أن المملكة ستضخ 2.93 مليار دولار في مشاريع بنية تحتية وعقارية في سوريا، من ضمن اتفاقيات أوسع تصل قيمتها إلى 24 مليار ريال سعودي (6.4 مليار دولار)، تتوزع على مختلف القطاعات والمحافظات السورية.

وأوضح الفالح أن هذه الاتفاقيات تتضمن إنشاء 3 مصانع جديدة للإسمنت، من بينها مصنع “فيحاء” للإسمنت الأبيض في مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق، ومشاريع في قطاعات الاتصالات، والنقل، والخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والطاقة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية “سانا” بأن الوفد السعودي الذي ترأسه الفالح ضم أكثر من 150 شخصية من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص، حيث ناقشوا مع نظرائهم السوريين آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري في مختلف القطاعات.

فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية يرعى انطلاق أعمال المنتدى الاستثماري السعودي السوري في دمشق، بمشاركة عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص بالبلدين.#واس_اقتصادي pic.twitter.com/K3d3ZKniC2 — واس الاقتصادي (@SPAeconomic) July 24, 2025

44 اتفاقية

وأعلن وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء أن المنتدى سيشهد توقيع 44 اتفاقية ومذكرة تفاهم، ستوفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل، وتغطي القطاعات الـ14 الإدارية في البلاد، مشيرًا إلى أن الاستثمارات السعودية ستسهم في دعم جهود الحكومة السورية الجديدة في إعادة الإعمار وتعزيز التنمية المستدامة.

تأتي هذه التحركات بعد أشهر من التحول السياسي في سوريا، حيث أطاحت فصائل المعارضة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.

وتعد السعودية من أبرز الداعمين الإقليميين للحكومة السورية الجديدة، وكانت أول وجهة خارجية للرئيس الشرع في فبراير /شباط الماضي. كما توسطت الرياض في اجتماع جمع الشرع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو/أيار الماضي، تبعه إعلان واشنطن رفع العقوبات عن دمشق في يونيو/حزيران الماضي

وخلال زيارة لدمشق أواخر مايو/أيار، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن الرياض ستكون في مقدمة الدول التي تقف الى جانب سوريا في إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي.