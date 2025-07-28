العراق يجهز لافتتاح أول محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية قبل نهاية العام

أعلن العراق الأحد أنه ينتظر دخول أول محطة لإنتاج الطاقة الكهربية بالطاقة الشمسية في البلاد حيز الخدمة خلال الأشهر المقبلة.

وقال حيان عبد الغني وزير النفط العراقي، إن بلاده ستفتتح أول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بقدرة 250 ميغاواط بحلول نهاية العام، وذلك ضمن المرحلة الأولى من العقد الموقع العام الماضي بين الحكومة العراقية و شركة (توتال إنرجيز) الفرنسية.

ويتضمن مشروع توتال تنفيذ محطة طاقة شمسية بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميغاواط، وسيتم إنجاز المرحلة الأولى بطاقة 250 ميغاواط قبل نهاية العام الجاري.

وأكد عبد الغني أن دعم وزارة النفط لقطاع الطاقة لم يترجم فقط إلى أرقام ومشاريع بل أيضا إلى خفض حقيقي في الانبعاثات وتوسيع قاعدة الطاقة النظيفة، وتمكين الانتقال العادل نحو اقتصاد منخفض الكربون.

ويعد مشروع “شمس البصرة” أحد أكبر مشاريع الطاقة المتجددة في العراق، إذ يمتد على مساحة تقدر بـ 9 آلاف دونم، ويضم نحو مليوني لوح شمسي موزعة على 4 وحدات توليدية.

وتتزامن هذه الخطوة مع استعدادات العراق لتنفيذ مشروع طاقة شمسية عملاق آخر بقدرة 3000 ميغاواط، بالتعاون مع شركة (يو جي تي رينيوابل) الأمريكية البريطانية.

ويأتي ذلك في إطار توجه أوسع نحو تنويع مصادر الطاقة وتهدف وزارة الكهرباء العراقية الوصول إلى إنتاج 12 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، ضمن استراتيجية تسعى إلى تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء من مصادر مستدامة.

يذكر أن العراق يعاني نقصا كبيرا في إمدادات الكهرباء على مدار السنوات الماضية.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أنهت قبل 4 أشهر إعفاءات سابقة كانت تسمح للعراق شراء الكهرباء من إيران.