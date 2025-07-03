ترامب يعلن التوصل لاتفاق تجاري مع فيتنام.. هذه أهم بنوده

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء التوصل الى اتفاق تجاري مع فيتنام يتم بموجبه إعفاء المنتجات الأمريكية من الرسوم الجمركية، بينما تُفرض على الصادرات الفيتنامية إلى الولايات المتحدة رسوم إضافية بنسبة 20% على الأقل.

والنسبة الجديدة أقل من الرسوم الجمركية البالغة 46% والتي أعلنها ترامب في أبريل/نيسان الماضي على السلع الواردة من فيتنام.

وكان السبب في ذلك يعود بشكل كبير إلى الفائض التجاري الكبير لفيتنام مع واشنطن. وكان من المقرر أن يبدأ سريان تلك الرسوم الأسبوع المقبل.

وقال ترامب على منصة “تروث سوشيال” إن السلع القادمة من فيتنام ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 20%، وأن أي شحنات عابرة من دول ثالثة ستُفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 40%.

فيتنام سوف تفتح أسواقها

وأضاف ترامب “في المقابل، ستفعل فيتنام شيئا لم تفعله من قبل، من خلال منح الولايات المتحدة إمكان الوصول الكامل إلى سوقها. هذا يعني أننا سنتمكن من بيع منتجاتنا إلى فيتنام بدون أي رسوم جمركية”.

وأوضح ترامب أن الاتفاق سيؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار الأحذية والملابس التي تُصدرها هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بكميات كبيرة إلى الولايات المتحدة.

وفي بيان لم يتطرق إلى حجم الرسوم الجمركية الجديدة بين البلدين، قالت الحكومة الفيتنامية إن ترامب “أعرب عن تقديره لالتزام فيتنام بإعطاء أفضلية لدخول المنتجات الأمريكية إلى أسواقها، بما في ذلك السيارات الفخمة وذات المحركات الكبيرة”.

سوق هائلة لمنتجات فيتنام

تُعدّ الولايات المتحدة أكبر سوق لصادرات فيتنام التي وصلت قيمتها إلى 57 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025، ولا سيما من المنسوجات والأحذية.

وأحدث ترامب صدمة في أوائل أبريل/نيسان الماضي بإعلانه فرض رسوم جمركية “متبادلة” على سائر دول العالم بحد أدنى 10% على أن تُرفع إلى 50% على الدول التي تُصدر إلى الولايات المتحدة أكثر مما تستورد من المنتجات الأمريكية.

وفي مواجهة الصدمة والذعر في الأسواق المالية، علق ترامب الرسوم الجمركية الأكثر صرامة لمدة 90 يوما لإتاحة الوقت للمفاوضات.

واليوم الأخير للمهلة التي حددها ترامب هو 8 يوليو/تموز، مما يعني أنه يمكن أن يعيد فرض الرسوم الجمركية العقابية في هذا التاريخ.