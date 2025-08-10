“حوت بيتكوين” يحوّل 132 ألف دولار إلى 9.53 مليارات

نجح أحد “حيتان البيتكوين” في تحويل مبلغ 132 ألف دولار إلى نحو 9.53 مليارات دولار، بعد بيع جميع احتياطياته من العملة المشفرة في صفقة استثنائية في عالم العملات الرقمية.

المستثمر، الذي وُصف بـ”الحوت القديم”، كان قد اشترى 80202 عملة بيتكوين قبل 14 عاما بسعر 1.64 دولار للعملة، قبل أن يبيعها أخيرا بسعر قياسي بلغ 118000 دولار، محققا عائدا يفوق 72000 ضعف رأس المال الأصلي.

ويُطلَق مصطلح “حيتان البيتكوين” على الأفراد أو المؤسسات التي تمتلك كميات ضخمة من العملات الرقمية، ويملكون القدرة على تحريك الأسواق من خلال استراتيجياتهم التداولية، سواء بالشراء أو البيع بكميات كبيرة.

