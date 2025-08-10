“حوت بيتكوين” يحوّل 132 ألف دولار إلى 9.53 مليارات
10/8/2025-|آخر تحديث: 11:00 AM (توقيت مكة)
نجح أحد “حيتان البيتكوين” في تحويل مبلغ 132 ألف دولار إلى نحو 9.53 مليارات دولار، بعد بيع جميع احتياطياته من العملة المشفرة في صفقة استثنائية في عالم العملات الرقمية.
المستثمر، الذي وُصف بـ”الحوت القديم”، كان قد اشترى 80202 عملة بيتكوين قبل 14 عاما بسعر 1.64 دولار للعملة، قبل أن يبيعها أخيرا بسعر قياسي بلغ 118000 دولار، محققا عائدا يفوق 72000 ضعف رأس المال الأصلي.
ويُطلَق مصطلح “حيتان البيتكوين” على الأفراد أو المؤسسات التي تمتلك كميات ضخمة من العملات الرقمية، ويملكون القدرة على تحريك الأسواق من خلال استراتيجياتهم التداولية، سواء بالشراء أو البيع بكميات كبيرة.
من السنتات إلى مئات الآلاف.. رحلة بيتكوين عبر الزمن
- ظهرت عملة بيتكوين لأول مرة عام 2009 من خلال ورقة بحثية نشرها شخص مجهول تحت اسم ساتوشي ناكاموتو، بسعر يقارب 0.0008 دولار فقط، ولم تكن متداولة في الأسواق المالية التقليدية، بل كانت تُستخدم في أوساط محدودة من المهتمين بالتقنية.
- في عام 2010، جرت أول صفقة شراء بعملة بيتكوين عندما دفع أحد المستخدمين 10000 بيتكوين مقابل طلبيتَي بيتزا، في صفقة تُقدَّر اليوم بملايين الدولارات.
- بحلول عام 2013، تجاوز سعر بيتكوين 1000 دولار للمرة الأولى، مما أثار اهتماما عالميا بها.
- شهدت العملة تقلبات عنيفة خلال السنوات التالية، لكنها حافظت على مسار تصاعدي طويل المدى، ففي ديسمبر/كانون الثاني 2017، وصلت إلى ذروتها آنذاك عند نحو 20 ألف دولار، قبل أن تنهار إلى أقل من 4000 دولار في العام التالي.
- ومع بداية عام 2021، شهدت بيتكوين قفزة تاريخية، مدفوعة بتبنّي شركات كبرى مثل “تسلا” لها، فكسرت حاجز 60 ألف دولار، ثم تراجعت لاحقا.
- في عام 2024، بدأت مرحلة جديدة من الصعود، متأثرة بتزايد الطلب المؤسسي والمخاوف الاقتصادية العالمية.
- سجلت بيتكوين أعلى سعر لها على الإطلاق عند 122838 دولارا في 14 يوليو/تموز 2025، وهو ما يمثل زيادة تفوق 15 مليونا بالمئة منذ إنشائها.
المصدر: الجزيرة مباشر