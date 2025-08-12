ترامب يمدد تعليق الرسوم الجمركية على الصين حتى نوفمبر

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توقيعه أمرًا تنفيذيًا يقضي بتمديد تعليق الرسوم الجمركية المعززة على الصين لمدة 90 يومًا إضافية، حتى 10 نوفمبر 2025، مع الإبقاء على جميع بنود الاتفاق الأخرى كما هي.

وقال ترامب إن هذه الخطوة ضرورية لتسهيل استمرار المناقشات المثمرة مع بكين حول معالجة اختلالات الميزان التجاري، ووقف الممارسات التجارية غير العادلة، وتوسيع فرص دخول الصادرات الأمريكية إلى الأسواق الصينية، إضافة إلى تعزيز التوافق بين البلدين في القضايا الأمنية والاقتصادية.

وبحسب البيت الأبيض، أجرت الولايات المتحدة والصين عدة جولات من المفاوضات المثمرة لمعالجة قضايا المعاملة بالمثل في التجارة والمخاوف المتعلقة بالأمن القومي، وأكدت الإدارة أن المفاوضات ستتواصل بهدف تحقيق تجارة عادلة ومتوازنة.

وخلال فترة التمديد، ستظل الرسوم الجمركية المتبادلة بنسبة 10% سارية على الواردات الصينية، وهو ما وصفه البيت الأبيض بخط أساس عادل لتشجيع الإنتاج المحلي وتعزيز سلاسل الإمداد وضمان أولوية دعم العمال الأمريكيين. وأوضحت أن باقي الإجراءات الجمركية الأمريكية تجاه الصين ستبقى قائمة.

وأشار ترامب إلى أن الإجراء يأتي في إطار مواجهة ما وصفه بـ”حالة الطوارئ الوطنية” الناجمة عن العجز التجاري الكبير والمستمر مع شركاء الولايات المتحدة، وعلى رأسهم الصين، وما يترتب عليه من فقدان الوظائف ونقل الصناعات إلى الخارج.

ووفق بيانات 2024، بلغ عجز تجارة السلع الأمريكية مع الصين 295.4 مليار دولار، وهو الأكبر مع أي شريك تجاري، إلا أن إدارة ترامب أكدت أن العجز يشهد تراجعًا ملحوظًا على أساس سنوي.

وأكد الرئيس الأمريكي أن التعاون الاقتصادي بين أكبر اقتصادين في العالم يهدف إلى حماية المصالح الأمريكية، ووقف الممارسات التجارية غير العادلة، وتعزيز قاعدة التصنيع المحلية، مضيفًا: “علاقاتنا مع الصين تسير على نحو جيد للغاية”.