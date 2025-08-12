واتساب يتيح لمستخدمي آيفون خاصية إضافة حساب إنستغرام في الملف الشخصي

أعلنت شركة “ميتا”، المالكة لتطبيق واتساب، عن تطوير وإطلاق ميزة جديدة لمستخدمي التطبيق على نظام التشغيل iOS لهواتف آيفون، تتيح إضافة روابط موثقة لحسابات إنستغرام ضمن معلومات الحساب على واتساب.

وتهدف الميزة إلى تعزيز المصداقية والحد من مخاطر انتحال الهوية أو التفاعل غير المقصود مع حسابات مزيفة، من خلال ربط حساب واتساب بمركز حسابات “ميتا” للتحقق من ارتباط الرابط فعليًا بصاحبه. وبمجرد التحقق، ستظهر شارة ثقة مميزة بجانب الرابط في شاشة معلومات الدردشة، تؤكد أن الحساب موثوق.

وتمنح هذه الميزة المستخدمين إمكانية التحكم في ظهور رابط إنستغرام وفق إعدادات الخصوصية، بحيث لا يكون متاحًا لجميع جهات الاتصال تلقائيًا. وفي المرحلة الحالية، يدعم واتساب فقط روابط إنستغرام، مع إمكانية توسعة الميزة لاحقًا لتشمل منصات أخرى مثل فيسبوك أو غيرها.

ووفقًا للشركة، يمكن إضافة رابط إنستغرام من خلال إعدادات الملف الشخصي، بينما ستظل الروابط غير الموثقة قابلة للمشاركة ولكن من دون شارة الثقة. وتتشابه هذه الميزة مع ما توفره منصات مثل “ديسكورد” التي تتيح للمستخدمين ربط حساباتهم والتحقق منها عبر عدة خدمات.

ويأتي هذا التطوير ضمن سلسلة من المزايا الجديدة التي يعمل عليها واتساب، من بينها الردود المتسلسلة، وتذكيرات الإشعارات للمحادثات والمكالمات الفائتة، واستيراد الصور الشخصية من فيسبوك أو إنستغرام، إضافة إلى ميزة مرتقبة تتيح التواصل مع أشخاص لا يملكون حساب واتساب. كما أطلق التطبيق مؤخرًا ميزة “نظرة عامة على الأمان” (Safety Overview) لحماية المستخدمين من الإضافة إلى مجموعات مجهولة أو مشبوهة.