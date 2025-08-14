مصرف سورية المركزي يصدر توضيحا بشأن مزاعم دفع الفواتير بعملات محددة

أصدر مصرف سورية المركزي، الخميس، بيانا توضيحيا نفى فيه صدور أي قرار يلزم المواطنين بتسديد الفواتير باستخدام فئات نقدية محددة من العملة السورية، وذلك ردا على ما تم تداوله مؤخرا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في البيان أن جميع فئات العملة السورية الصادرة أصولا – سواء كانت من الفئات الصغيرة أو الأوراق النقدية الأكبر – تعد قانونية وذات قوة إبرائية في جميع التعاملات المالية داخل البلاد.

وشدد المصرف المركزي على أن سحب الأوراق النقدية التالفة واستبدالها بأوراق جديدة يجري بشكل مستمر وفقا لحاجات التداول، سواء باستبدالها بنفس الفئة أو بفئة أخرى.

ونبه المصرف المركزي المواطنين إلى إمكانية استخدام مختلف الفئات النقدية في تعاملاتهم، داعيا أي شخص يتعرض لرفض قبول أي فئة من قبل جهة ما إلى تقديم شكوى رسمية إلى المصرف مع كافة التفاصيل ذات الصلة.

واختتم مصرف سورية المركزي بيانه بحث المواطنين ووسائل الإعلام على تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مؤكدا أهمية الشفافية في تداول الأخبار المتعلقة بالسياسات النقدية.

وتواجه السوق السورية مشكلات متكررة في تداول الأوراق النقدية القديمة والمهترئة، لا سيما من فئات 500 و1000 ليرة سورية، إذ يعاني المواطنون من صعوبة في استخدامها في مختلف التعاملات اليومية.

وتزداد الشكاوى حول رفض بعض الباعة وجهات الصرافة وبعض الجهات الرسمية قبول هذه الأوراق.