مسيّرات أوكرانية تشعل حرائق في روسيا (فيديو)

أطلقت أوكرانيا عشرات المسيّرات على روسيا الليلة الماضية، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص واشتعال حرائق في منطقتين بجنوب البلاد ومصفاة نفط.

وقال حاكم منطقة فولغوغراد أندري بوتشاروف على تليغرام: “تسبب الحطام الناجم عن الهجوم في تسرب منتجات نفطية واشتعال النيران في مصفاة فولغوغراد النفطية”.

ومنذ شنت روسيا هجومها على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، ردت كييف بشن ضربات بمسيّرات على البنى التحتية الروسية الواقعة على مسافة مئات الكيلومترات من حدودها.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها اعترضت 44 مسيّرة أوكرانية، ليلة الخميس، بينها 7 فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014.

وتأتي هذه الهجمات عشية قمة في ألاسكا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لبحث وقف الحرب الروسية الأوكرانية.

من جهته، قال حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف إن مسيّرة أوكرانية ضربت سيارة في وسط عاصمة المنطقة، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها وإصابة 3 أشخاص.

ونشر فيديو يظهر السيارة مشتعلة وحطاما متناثرا في الشارع. وأضاف على تليغرام أن “أجهزة الطوارئ في موقع الحادث”.

قصف مصانع صواريخ أوكرانية

في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس إن قواتها قصفت عددا من مصانع الصواريخ الأوكرانية ومكاتب تصميم الأسلحة وشركات إنتاج وقود الصواريخ في هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة في يوليو/تموز الماضي.

وذكرت الوزارة أن القوات الروسية دمرت عددا من أنظمة الدفاع الصاروخي الغربية، بما في ذلك قاذفات باتريوت ورادار للتحكم في إطلاق النار في منطقتي دنيبروبيتروفسك وسومي، التي تم نشرها للدفاع عن المصانع.

وقالت الوزارة “تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف، بالتعاون مع شركائه الغربيين، لتنظيم إنتاج الصواريخ من أجل تنفيذ هجمات داخل روسيا الاتحادية”.