صندوق الثروة السيادي النرويجي يتخارج من 6 شركات إسرائيلية مرتبطة بالضفة وغزة

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر عالميا بقيمة تقدر بـ 2 تريليون دولار، اليوم الاثنين، أنه سيستبعد استثماراته في 6 شركات لها صلات بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وذلك بعد مراجعة أخلاقية دقيقة لأداء هذه الشركات.

لم يكشف الصندوق عن أسماء الشركات التي سيجري التخارج منها حاليا، لكنه وعد بالإعلان عنها وتوضيح دوافع التخارج فور الانتهاء من العملية.

وأكدت الهيئة المعنية بمراقبة الأخلاقيات في الصندوق أن عمليات التقييم للشركات الإسرائيلية ستستمر كل 3 أشهر لضمان الالتزام بالمعايير الأخلاقية.

في وقت سابق، أنهى الصندوق عقده مع مديري أصول خارجيين كان يعتمد عليهم في إدارة استثماراته الإسرائيلية، بعد أن قرر الاحتفاظ فقط بالشركات المدرجة ضمن مؤشره القياسي.

وخفض الصندوق عدد الشركات الإسرائيلية في محفظته ليصل عددها إلى 38 شركة منذ 14 أغسطس/ آب الجاري، مقارنة بـ 61 شركة في نهاية يونيو/ حزيران الماضي، ومن المتوقع أن ينخفض الرقم بعد التخارجات الجديدة.

تعزيز الممارسات الأخلاقية للاستثمار

تأتي تحركات الصندوق ضمن الرغبة في تعزيز الممارسات الأخلاقية للاستثمار داخل الصندوق، في ظل الضغوط المتزايدة حول مشاركته في شركات تدعم أنشطة عسكرية أو تستفيد من أوضاع الاحتلال.

كانت تقارير إعلامية سابقة قد كشف عن استثمار الصندوق في شركة محركات طائرات إسرائيلية تخدم جيش الاحتلال، ما أثار استنكارا داخليا وشكل الشرارة لإطلاق المراجعة العاجلة.

ورفض البرلمان النرويجي في يونيو الماضي، قرارا يقضي بالتخارج الكامل من الشركات العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يظهر تفضيل الصندوق لإجراءات انتقائية مبنية على مراجعة أخلاقية دقيقة بدلا من التخارج الشامل المباشر.

ويعد صندوق الثروة السيادي النرويجي واحدا من أكثر الصناديق تميّزا على مستوى العالم لالتزامه القوي بمعايير الأخلاق والمسؤولية الاجتماعية.