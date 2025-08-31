هيونداي تبيع نحو 7 آلاف سيارة نيكسو الهيدروجينية في 3 أشهر

كشفت شركة هيونداي لصناعة السيارات الأحد أن مبيعات سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات (إس.يو.في) التي تعمل بالهيدروجين من طراز نيكسو اقتربت من 7 آلاف وحدة منذ إطلاقها في يونيو/ حزيران الماضي.

السيارة الكهربائية التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين المحدث بلغت مبيعاتها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة 6767 وحدة متجاوزة بكثير مبيعات نفس الفترة من الطرازات السابقة لنفس النوع منذ إطلاقها عام 2018.

ويتميز الطراز الجديد بمدى قيادة يصل إلى 720 كيلومترا بشحنة هيدروجين واحدة ومجموعة نقل حركة عالية الكفاءة.

وقال مسؤول في الشركة “تزايد مبيعات سيارة نيكسو، إلى جانب استخدامها في الأحداث الدولية، يشير إلى أن التنقل بالهيدروجين أصبح تدريجيا جزءا من الحياة اليومية”.

السيارة تعمل بخلايا وقود كهربائية هيدروجينية حيث يتم وضع الهيدروجين المضغوط في خزان الوقود وبعمليات تقنية يتم توليد الطاقة الكهربية اللازمة لتشغيل السيارة ولا ينتج عنها سوى بخار الماء.

وأعلنت هيونداي قبل أيام زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة إلى 26 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وقالت الشركة إن طاقتها الإنتاجية للسيارات الجاهزة في الولايات المتحدة، التي بلغت 700 ألف وحدة العام الماضي وستتوسع بدرجة كبيرة لتشمل مختلف الطرازات، بما في ذلك السيارات الكهربائية والطرازات الهجينة، دون تحديد الأرقام.

ويبقى عدد محطات الوقود المحدود الذي يوفر الهيدروجين هو الأزمة الأبرز التي تعيق انتشار هذا النوع من السيارات على مستوى العالم.