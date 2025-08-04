سيتي بنك: قفزة تاريخية لأسعار الذهب خلال 3 أشهر

رفع سيتي بنك، اليوم الاثنين، توقعاته لأسعار الذهب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى 3500 دولار للأوقية (الأونصة) من 3300 دولار ونطاق التداول المتوقع إلى ما بين 3300 و3600 دولار من 3100 و3500 دولار.

ويعكس ذلك تقديرات سيتي التي تشير إلى تدهور النظرة المستقبلية للنمو والتضخم في الولايات المتحدة على المدى القريب.

وقال البنك إنه “من المتوقع أن يظل النمو الأمريكي ومخاوف التضخم المتعلقة بالرسوم الجمركية مرتفعة خلال النصف الثاني من 2025، والتي من المتوقع أن تقود إلى جانب ضعف الدولار إلى زيادات متوسطة في أسعار الذهب لتصعد به إلى أعلى مستويات على الإطلاق”.

وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأسبوع الماضي، رسوما جمركية ضخمة على صادرات العشرات من الشركاء التجاريين، بما في ذلك كندا والبرازيل والهند وتايوان.

وقال الممثل التجاري جيميسون جرير لشبكة (سي.بي.إس)، أمس الأحد، إنه من المرجح أن تظل الرسوم الجمركية التي فُرضت الأسبوع الماضي على عشرات الدول قائمة، ولن يتم خفضها في إطار أي مفاوضات جارية.

ارتفاع الطلب

وعادة ما يتجه الذهب، الذي يعتبر أحد أصول الملاذات الآمنة في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وتشير تقديرات سيتي إلى أن الطلب الإجمالي على الذهب قد ارتفع بأكثر من الثلث منذ منتصف 2022، مما أدى إلى مضاعفة الأسعار للمثلين تقريبا بحلول الربع الثاني من 2025.

في الأسواق تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين متأثرة بعمليات جني الأرباح التي قام بها المتعاملون بعد الارتفاع الحاد الذي شهدته الجلسة السابقة عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع وعززت التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول.

وبحلول الساعة 0055 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.3% ليلامس 3351.80 دولارا للأوقية.

وارتفع الذهب بأكثر من 2% يوم الجمعة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنحو 0.2% إلى 3404.80 دولارا.