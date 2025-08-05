ترامب يتوعد الهند وسويسرا وأوروبا بحرب رسوم جديدة بسبب روسيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه رفع الرسوم الجمركية على الواردات من الهند “بشكل كبير” خلال 24 ساعة، متهما نيودلهي بـ”تأجيج الحرب” في أوكرانيا عبر استمرارها في شراء النفط الروسي، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة من الهند.

ترامب: لا إعفاءات تجارية لمن يشتري النفط الروسي

وفي مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي”، قال ترامب إن الرسوم الحالية المفروضة على الواردات الهندية والبالغة 25% ستُرفع قريبا، مشددا على أن منح الهند إعفاءات جمركية على الصادرات الأمريكية “لم يعد كافيا”، نظرا لاستمرارها في دعم الاقتصاد الروسي عبر استيراد النفط.

وأضاف ترامب “إنهم يغذون آلة الحرب. إذا واصلوا ذلك فلن أكون راضيا. صحيح أنهم خفضوا رسومهم الجمركية من أعلى مستوياتها التاريخية، وسمحوا بدخول بضائعنا، لكن هذا لا يكفي ما داموا يشترون النفط الروسي”.

ويُذكر أن ترامب كان قد فرض في 31 يوليو/تموز رسوما بنسبة 25% على السلع الهندية، مهددا بإجراءات عقابية إضافية لم يعلن عنها.

نيودلهي ترد: التمييز ضدنا غير مبرَّر

وقوبلت تهديدات ترامب برفض واسع في الهند، إذ أدان كل من الحزب الحاكم والمعارضة هذه التصريحات.

وقال زعيم حزب المؤتمر المعارض وعضو البرلمان مانيش تيواري “تصريحات ترامب المهينة تمس كرامة الهنود واحترامهم لأنفسهم. حان وقت فضح هذا الاستقواء المستمر”.

كما اعتبرت وزارة الخارجية الهندية أن البلاد تتعرض لـ”تمييز غير مبرَّر”، مستشهدة باستمرار العلاقات التجارية بين روسيا وكل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، رغم الانتقادات الموجهة إلى نيودلهي.

وأشار بيان الوزارة إلى أن الاتحاد الأوروبي أجرى تبادلات تجارية بقيمة 67.5 مليار يورو مع روسيا في 2024، من بينها واردات قياسية من الغاز المسال، بينما تواصل واشنطن استيراد سادس فلوريد اليورانيوم والبلاديوم والأسمدة والمواد الكيميائية من موسكو.

سويسرا تتحرك لتفادي رسوم 39%

وفي خطوة منفصلة، توجهت رئيسة سويسرا كارين كيلر سوتر ووزير الأعمال جاي بارميلين إلى واشنطن في “محاولة أخيرة” لتجنب رسوم جمركية مرتفعة بنسبة 39% أعلن عنها ترامب يوم الجمعة الماضي. وتُعَد هذه الرسوم أعلى من النسبة الأولية البالغة 31% التي كشف عنها في إبريل/نيسان.

وقالت الحكومة السويسرية إن الزيارة تهدف إلى عقد اجتماعات عاجلة مع السلطات الأمريكية لبحث سبل احتواء التصعيد.

وفي تصريحات لترامب خلال المقابلة ذاتها، قال “أجريت اتصالا مع سويسرا. السيدة الرئيسة كانت لطيفة، لكنها لم تكن مستعدة للاستماع. نحن نخسر 41 مليار دولار لصالح بلادها. لن أقبل برسوم 1% فقط”.

الاتحاد الأوروبي: لدينا وثيقة تأمين

أما في بروكسل، فقد أكد مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن التكتل لا يزال يتوقع اضطرابات في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، لكنه يثق بالاتفاق الإطاري المبرم في 27 يوليو، والذي يحدد رسوما جمركية أقصاها 15% على معظم السلع الأوروبية المصدَّرة إلى السوق الأمريكية.

وقال المسؤول الأوروبي “نتوقع المزيد من الاضطرابات، لكن لدينا الوسائل للرد. الوضع يتطلب إدارة دقيقة، وقد غيَّرنا طريقة تعاملنا مع الولايات المتحدة جذريا”.

تصعيد مرتقب تجاه الصين وقطاع الأدوية

إضافة إلى ذلك، أعلن ترامب أن إدارته ستفرض قريبا رسوما جديدة على الأدوية وأشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية.

وقال إنه سيتم في البداية فرض رسوم “محدودة” على الأدوية، على أن ترتفع تدريجيا إلى 150% ثم 250% خلال عام إلى عام ونصف، بهدف إعادة تصنيع الأدوية داخل الولايات المتحدة.

أما بشأن الصين، فأكد ترامب اقتراب إبرام اتفاق تجاري شامل، مشيرا إلى احتمال لقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ قبل نهاية العام، إذا ما أبرم الاتفاق.