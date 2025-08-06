ترامب يعاقب الهند بسبب روسيا

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء أمرا تنفيذيا يضيف رسوما جمركية على السلع الهندية بنسبة 25%، وذلك “ردا على استمرار شراء النفط الروسي”، وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وتضاف الضريبة الجديدة إلى رسوم سابقة بنسبة 25 % من المقرر أن تسري اعتبارا من غدا الخميس، تزامنا مع رسوم يعتبرها ترامب “متبادلة”.

وفي رد فعل سريع، أعربت الخارجية الهندية عن أسفها لفرض الولايات المتحدة الأمريكية رسوما جمركية إضافية عليها، مؤكدة “أنها إجراءات غير عادلة وغير مبررة”.

واعتبرت الخارجية الهندية أن الضغوط الأمريكية عليها لوقف شراء النفط الروسي “غير مبررة ولا منطقية”، مشددة على أنها ستحمي مصالحها الوطنية.

وتشهد العلاقات الأمريكية الهندية أكبر أزمة منذ سنوات في ظل عدم التوصل إلى إبرام اتفاق تجاري.

وتأتي خطوة البيت الأبيض، التي أشار إليها ترامب لأول مرة يوم الاثنين، عقب اجتماعات كبير مبعوثيه الدبلوماسيين ستيف ويتكوف في موسكو والتي كانت تهدف إلى اقناع روسيا بالموافقة على السلام في أوكرانيا.

وهدد ترامب بفرض مزيد من الرسوم الجمركية على روسيا وعقوبات ثانوية على حلفائها، ما لم يحرز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقدما نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا.