الذهب يرتفع مع تصاعد التوتر التجاري بين أمريكا والهند وفرض ترامب رسوما جديدة

ارتفع الذهب، اليوم الخميس، بدعم من تجدد الطلب على الملاذ الآمن بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما إضافية تبلغ 25% على الواردات الهندية، مما أدى إلى تعميق الخلافات التجارية بين البلدين.

وبحلول الساعة 04:52 بتوقيت غرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 3378.18 دولارا للأوقية (الأونصة). وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 3445.60 دولارا.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى (كيه سي إم تريد) “كان ترامب يطلق تهديدات جديدة بشأن الرسوم الجمركية، وهو ما يبقي الذهب في المشهد كأداة دفاعية للمستثمرين”.

وأصدر ترامب أمرا تنفيذيا أمس الأربعاء بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع الواردة من الهند، قائلا إنها تواصل استيراد النفط الروسي، مما أدى إلى تعميق الخلاف التجاري بين البلدين بعد وصول المحادثات إلى طريق مسدود.

وستؤدي ضريبة الاستيراد الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ بعد 21 يوما من السابع من أغسطس/آب إلى رفع الرسوم على بعض الصادرات الهندية إلى ما يصل إلى 50%، وهي من أعلى الرسوم المفروضة على أي شريك تجاري للولايات المتحدة.

وقال ترامب أيضا إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية تبلغ 100% تقريبا على واردات أشباه الموصلات، لكنه قدم إعفاء كبيرا يتمثل في عدم تطبيق الرسوم على الشركات التي تصنع في الولايات المتحدة أو التي تعهدت بذلك.

الدولار قرب أدنى مستوياته

وحوم مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في أكثر من أسبوع بعد أن أثارت بيانات الوظائف الأمريكية، التي جاءت ضعيفة على نحو مفاجئ، الأسبوع الماضي توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة في سبتمبر/أيلول، مما قدم دفعة للذهب.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي إم إي، يتوقع المتعاملون الآن بنسبة 95% خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس الشهر المقبل.

وقال نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في مينيابوليس إن مجلس الاحتياطي قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة على المدى القريب استجابة لتباطؤ في الاقتصاد الأمريكي.

ويعد الذهب ملاذا آمنا خلال أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل إلى الازدهار عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى