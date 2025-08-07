ترامب يدعو الرئيس الجديد لشركة “إنتل” للاستقالة فورا

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، الرئيس الجديد لشركة “إنتل” لصناعة الرقائق الإلكترونية التنفيذي ليب-بو تان إلى الاستقالة “فورا”، بعدما أثار سناتور جمهوري مخاوف تتعلق بالأمن القومي على خلفية ارتباطاته بشركات في الصين.

وقال ترامب على منصته “تروث سوشال” إن “الرئيس التنفيذي لشركة إنتل في موقف متضارب للغاية ويجب أن يستقيل فورا. ليس هناك حل آخر لهذه المشكلة”.

جاء ذلك غداة تصريح السناتور توم كوتون بأنه وجّه رسالة إلى “إنتل” يتساءل فيها عن العلاقات بين الرئيس التنفيذي ليب-بو تان وشركات صينية.

وأورد في الرسالة التي نشر نسخة منها على موقعه الإلكتروني أن تان “يسيطر وفق تقارير على عشرات الشركات الصينية، وله حصص في مئات الشركات الصينية المتخصصة في التصنيع المتقدم والرقائق، وتفيد التقارير بأن ثماني على الأقل من هذه الشركات لها علاقات بجيش التحرير الشعبي الصيني”.

أزمة أشباه موصلات

كما أشار كوتون إلى دور تان بصفته الرئيس السابق لشركة “كادنس ديزاين سيستمز” التي قال إنها مؤخرا “أقرت بالذنب في بيع منتجاتها بشكل غير قانوني إلى كلية عسكرية صينية ونقل تكنولوجيتها إلى شركة أشباه موصلات صينية مرتبطة بها من دون الحصول على تراخيص”، وقال إن تان كان رئيسا للشركة في ذلك الوقت.

وتولى رجل الأعمال المخضرم المولود في ماليزيا، قيادة شركة “إنتل” المتعثرة في مارس/آذار الماضي، وأعلن عن خطط لتسريح موظفين في وقت أدت التعريفات الجمركية التي فرضها البيت الأبيض وقيود التصدير إلى إرباك السوق، وقال تان إنه “لن يكون من السهل” خوض التحديات التي تواجه الشركة.