رسوم ترامب الجمركية تدخل حيز التنفيذ .. واقتصاديون: المستهلك الأمريكي سيدفع الثمن

بدأ سريان الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات الأمريكية من عشرات الدول صباح الخميس في خطوة يقول اقتصاديون إنها ستُحمَّل في نهاية المطاف للمستهلكين والشركات الأمريكية.

وقد أعلن ترمب عن أطر اتفاقيات تجارية مع ما يقرب من ١٢ دولة من أقرب الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بما في ذلك المملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان، وكوريا الجنوبية.

لكن السلع القادمة من دول تتعامل معها الولايات المتحدة بمئات المليارات من الدولارات في التجارة، مثل الهند وسويسرا وجنوب أفريقيا، ستخضع لضرائب جديدة تصل إلى 39%، على أن ترتفع الرسوم على الواردات الهندية إلى 50% خلال ثلاثة أسابيع.

وكتب ترمب على منصته “تروث سوشال” مساء الأربعاء: “مليارات الدولارات، ومعظمها من دول استفادت من الولايات المتحدة لسنوات طويلة وكانت تضحك في الخفاء، ستبدأ بالتدفق إلى أمريكا!”

مفاوضات متعثرة مع الصين والمكسيك وكندا

ولم تتوصل الإدارة الأمريكية بعد إلى اتفاقات كاملة مع أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للولايات المتحدة (الصين والمكسيك وكندا) وقد وافقت إدارة ترمب على تأجيل فرض رسوم أعلى على البضائع القادمة من الصين والمكسيك، بينما تستمر المفاوضات مع الدولتين. أما بعض الواردات الكندية فقد بدأت تخضع لرسوم بنسبة 35% منذ الأول من أغسطس.

لطالما اعتبر ترمب أن فرض الضرائب على التجارة سيحسن الأوضاع المالية للولايات المتحدة ويعيد التوازن إلى علاقاتها التجارية مع الدول التي قال إنها تستغل بلاده. كما استخدم الرسوم الجمركية مؤخرًا لتحقيق أهداف في السياسة الخارجية، ملوّحًا بعوائق تجارية جديدة لوقف التوترات بين تايلاند وكمبوديا.

ومع ذلك، فإن المستهلكين غالبًا ما يتحملون العبء النهائي من خلال ارتفاع الأسعار، حتى وإن كانت بعض التكاليف موزعة على سلسلة التوريد. كما أن هناك العديد من الدول التي تعتمد عليها الولايات المتحدة في الحصول على بضائع لا يمكن تصنيعها أو زراعتها محليًا، ما يثير قلق الاقتصاديين من أن سياسة ترمب التجارية الجديدة قد تؤدي إلى انكماش اقتصادي وتهدد تحالفات أساسية يعتمد عليها المنتجون المحليون للحصول على مواد أولية رخيصة.

من أبرز الأمثلة على التأثير المحتمل للرسوم الجديدة هو قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية، مثل هواتف آيفون، التي يتم تجميعها غالبًا في مصانع في الصين والهند. وقد أعلنت شركة “آبل” يوم الأربعاء عن استثمار بقيمة 100 مليار دولار لإنتاج مكونات، بما في ذلك الزجاج وأشباه الموصلات، داخل الولايات المتحدة – جزئيًا لتجنب الرسوم.

وقال ترمب إنه يخطط لفرض رسوم بنسبة 100% على الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات، لكنها لن تُطبق على الشركات التي تبني منشآت إنتاج جديدة داخل الولايات المتحدة.

وقال ترمب من المكتب البيضاوي الأربعاء، وإلى جانبه الرئيس التنفيذي لـ”آبل” تيم كوك: “إذا كنت تبني في الولايات المتحدة، فلن تدفع شيئًا حتى لو لم تبدأ الإنتاج بعد.”

وأوضح مسؤول في الإدارة أن السياسة تهدف إلى منح الشركات “مساحة تنفس” لنقل سلاسل التوريد والتصنيع إلى داخل البلاد، على غرار ما فعلته الإدارة في معالجة رسوم صناعة السيارات.

“يوم التحرير”: خلفية القرار وتأجيل تنفيذه

كانت الرسوم التي بدأ سريانها اليوم قد تأجلت عدة مرات بسبب مفاوضات مكثفة بين إدارة ترمب وعشرات الدول، في إطار مسعى شامل لإعادة تشكيل النظام التجاري العالمي.

وفي الثاني من أبريل، أعلن ترمب عن رسوم جمركية ضخمة على بضائع من عشرات الدول – من أقرب الحلفاء إلى جزر نائية في القطب الجنوبي – في حدث وصفه بـ”يوم التحرير”. وقد استهدفت أعلى معدلات الرسوم الدول التي تعاني الولايات المتحدة معها من عجز تجاري، أي التي تصدّر للولايات المتحدة أكثر مما تستورد منها.

أثارت هذه الخطوة صدمة في الأسواق العالمية وهددت بزعزعة الاقتصاد الأمريكي، ما دفع ترمب إلى تأجيل التنفيذ إلى الأول من أغسطس، وأصدر توجيهًا لكبار مسؤولي التجارة والدبلوماسية لإبرام “90 اتفاقًا خلال 90 يومًا”.

لكن بعد 126 يومًا، لم تحقق الإدارة سوى جزء بسيط من هدفها، رغم أن الاتفاقات التي أبرمتها – بالإضافة إلى التمديدات مع الصين والمكسيك – تغطي معظم التجارة السلعية الدولية الأمريكية.

غير أن هذه الأطر لا ترقى إلى اتفاقات تجارية رسمية، والتي قد تستغرق عقودًا من المفاوضات، بل إن ترمب أعلن عنها غالبًا من خلال منشورات موجزة على وسائل التواصل.

المستهلك الأمريكي قد يدفع الثمن في النهاية

وقال دين بيكر، كبير الاقتصاديين في “مركز أبحاث السياسات الاقتصادية”: “من المؤكد أن هذا يعني ارتفاع الأسعار. السؤال هو من سيتحمل العبء بين المستوردين والموزعين والمستهلكين؟ التاريخ يقول إن معظم التكلفة تقع على عاتق المستهلكين، وأتوقع أن يكون هذا هو الحال الآن أيضًا.”

فرض ترمب معظم هذه الرسوم مستندًا إلى “صلاحيات طارئة اقتصادية” تقول الإدارة إنها غير مسبوقة، وقد واجهت هذه الرسوم تحديات قانونية بالفعل. إذ أيدت محكمة تجارية دعوى رفعتها شركات وولايات ومنظمات حقوقية، قالت إن ترمب تجاوز سلطاته في تنظيم الاقتصاد.

شركات أمريكية تُعلن عن زيادات في الأسعار

ورغم استئناف الإدارة للحكم، يرى محللون أن القضية ستصل على الأرجح إلى المحكمة العليا، وإذا ما تأكد الحكم الأصلي، فقد تنهار أجندة ترمب التجارية والخارجية بأكملها بين ليلة وضحاها.

وفي حين تصر الإدارة على أن المستهلكين لن يتأثروا كثيرًا لأن المصنّعين الأجانب سيتحملون تكاليف الرسوم للحفاظ على حصصهم في السوق الأمريكية، فإن عددًا متزايدًا من الشركات الأمريكية – بما في ذلك “بروكتر آند غامبل”، و”نايكي”، و”هاسبرو” – أعلنت أنها سترفع الأسعار لتعويض الزيادة في الفواتير الجمركية.