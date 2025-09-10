أبل تكشف عن آيفون 17 وهاتف جديد فائق الرقة (فيديو)

كشفت شركة أبل، أمس الثلاثاء، عن سلسلة هواتف آيفون 17 وهاتف جديد من طراز “آيفون إير” الفائق الرقة بسماكة لا تتجاوز 5.6 ملم، مما يجعله أنحف من منافسه “غالاكسي S25 إدج” بنحو 0.2 ملم.

ويُتوقع أن يتراوح سعر الهواتف الجديدة بين 800 و1200 دولار في السوق الأمريكية.

ووصفت أبل الجهاز بأنه أكثر هواتف آيفون متانة حتى الآن، وسيستخدم الجهاز معالج إيه 19 برو، الذي قالت الشركة إنها عدلته لتحسين كفاءة الطاقة والأداء ليتناسب مع بطارية الجهاز الأقل سمكا.

كما تخلى هاتف آيفون إير عن بطاقات “سيم” التقليدية بشكل كامل لصالح تقنية “إي سيم” الافتراضية التي أصبحت معيارا منذ 3 سنوات في السوق الأمريكية.

ورغم المنافسة الشرسة مع تطبيقات أندرويد من غوغل، التي دمجت الذكاء الاصطناعي التوليدي بعمق في أجهزتها، اتخذت أبل نهجا أكثر حذرا، وركزت الشركة على تحسين جودة التصوير وإدارة البطارية عبر الذكاء الاصطناعي المدمج في الرقائق.

The wait is over. Introducing the new iPhone 17 Pro, iPhone Air, iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch Series 11, Apple Watch SE 3, AirPods Pro 3, and more. — Apple (@Apple) September 9, 2025

منتجات مرافقة وإصدارات جديدة

إلى جانب آيفون 17، و17 برو، أعلنت أبل عن الجيل الثالث من سماعات إيربودز برو اللاسلكية، إضافة إلى إصدارات جديدة من أبل ووتش مزودة بتقنية قياس ضغط الدم.

ويرى بعض المراقبين أن تركيز أبل على الرقة يمهد الطريق لاحتمال إطلاق هاتف قابل للطي في المستقبل.

وتأثرت أسعار أجهزة أبل الجديدة بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما زاد تكاليف الإنتاج في الصين، المركز الصناعي الرئيسي للشركة.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة تيم كوك أن الرسوم كلفت أبل 800 مليون دولار في الربع الأخير، مع توقع خسائر قد تصل إلى 1.1 مليار دولار في الربع الحالي.

ورغم الترقب الكبير للإعلان، تراجع سهم أبل بنسبة 1.48% في بورصة نيويورك بعد الإعلان، في مؤشر على قلق المستثمرين من بطء الشركة في تبني الذكاء الاصطناعي والتأثيرات المالية للحرب التجارية.