قلبت الأرقام.. ساعة “سواتش” الشهيرة تسخر من رسوم ترامب الجمركية (شاهد)

أطلقت شركة سواتش السويسرية لصناعة الساعات، إصدارا خاصا جديدا يسخر من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على سويسرا.

وقامت الشركة بعكس موضعَي الرقمين 3 و9 على واجهة الساعة، في إشارة إلى نسبة الرسوم الجمركية البالغة 39% على الصادرات السويسرية للولايات المتحدة.

احتجاج رمزي

وعلى ظهر الساعة يوجد رمز النسبة المئوية (%) مما يجعل الرسالة واضحة: الرسوم 39% هي محور الاحتجاج الرمزي.

الساعة تحمل اسم “?WHAT IF…TARIFFS” ويبلغ سعرها حوالي 139 فرنكا سويسريا (175 دولارا).

شركة "سواتش" السويسرية تطلق ساعة خاصة قلبت فيها الرقمين (3) و(9)، في سخرية من الرسوم الجمركية الأميركية#الجزيرة_مباشر #البورصة pic.twitter.com/6L7K89SRQ5 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 14, 2025

تُباع الساعة في سويسرا فقط، لتمر من دون تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على السلع المستوردة من سويسرا إلى الولايات المتحدة.

ولاقت الساعة رواجا واسعا وأصبح الطلب عليها كبيرا جدا داخل سويسرا، مما تسبب في تأخيرات في التسليم (من أسبوع إلى أسبوعين) لبعض الطلبيات بسبب الطلب المرتفع جدا.

استفزاز إيجابي

وأوضح المتحدث باسم شركة سواتش أن هذا الطراز يهدف إلى أن يكون استفزازا إيجابيا ورسالة ضمنية للسلطات لحث الحكومة السويسرية على السعي نحو اتفاق أفضل مع واشنطن.

وتجري الحكومة السويسرية مفاوضات مع الإدارة الأمريكية لمحاولة تخفيض هذه الرسوم الجمركية.

وأشار المتحدث إلى أنه بمجرد أن تغير الولايات المتحدة رسومها الجمركية، فإن الشركة ستتوقف عن بيع هذه الساعة ذات الإنتاج المحدود.

يذكر أن شركات الساعات السويسرية قد تعرضت لضربة قاسية جراء الرسوم الجمركية التي تم تطبيقها مطلع أغسطس/آب الماضي، وذلك نظرا لاعتمادها على المستهلكين في الولايات المتحدة التي تعد السوق الكبرى لهذه المنتجات بصادرات بلغت أكثر من 5 مليارات دولار عام 2024.

وأعلنت سواتش أنها ستضطر إلى رفع أسعار بعض منتجاتها في الولايات المتحدة بنسبة تتراوح بين 5 و15% بسبب الرسوم الجمركية.