اعتراف صريح من نتنياهو.. إسرائيل تواجه عزلة دولية والمعارضة ترد

اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين، بأن إسرائيل تواجه عزلة متزايدة على الساحة الدولية، مؤكداً أنها ستُضطر في السنوات المقبلة إلى الاعتماد على نفسها اقتصادياً وعسكرياً.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن تصريحات نتنياهو تأتي في وقت تصاعدت فيه الدعوات الأوروبية لفرض حظر على توريد السلاح وفرض عقوبات على إسرائيل خلال الحرب المستمرة على غزة، ما اعتبره خصومه السياسيون ومجموعات اقتصادية دليلاً على فشل سياساته التي أوصلت البلاد إلى هذا الوضع.

وقال نتنياهو في مؤتمر للمحاسب العام بوزارة المالية في القدس: “إسرائيل في حالة من العزلة” وأضاف: “سنحتاج بشكل متزايد إلى التكيف مع اقتصاد ذي سمات اكتفائية ذاتية، وقد نواجه وضعاً تُحظر فيه صناعاتنا الدفاعية، وسنُجبر على تطوير صناعات سلاح محلية لا تقتصر على البحث والتطوير، بل تمتد إلى القدرة على الإنتاج الكامل لما نحتاج إليه”.

تهديدات جديدة

أوضح نتنياهو أن إسرائيل باتت تواجه تهديدين جديدين منذ اندلاع الحرب: الأول هو التحولات الديمغرافية في أوروبا نتيجة الهجرة من دول إسلامية، حيث أصبح المسلمون أقلية وازنةً وصوتها عالٍ ومقاتلٌ، الأمر الذي يضغط على الحكومات الأوروبية لتبني سياسات ضد إسرائيل.

وقال: “تركيزهم ليس غزة، بل معارضة الصهيونية بشكل عام، وأحيانًا تبني أجندة إسلامية تتحدى تلك الدول”.

أما التهديد الثاني، بحسب نتنياهو، فيتمثل في استثمارات خصوم إسرائيل، من منظمات غير حكومية و”دول مثل قطر والصين“، للتأثير على الإعلام الغربي عبر أجندات معادية لإسرائيل باستخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي والإعلانات، مشيراً بشكل خاص إلى منصة “تيك توك”.

وأكد أن هذه التطورات تقود إلى فرض قيود على إسرائيل، بما فيها التلويح بفرض عقوبات اقتصادية وحظر سلاح، مشيراً إلى أنها عملية مستمرة منذ 30 عامًا لكنها برزت أكثر خلال العقد الأخير ومع اندلاع الحرب بعد أحداث 7 أكتوبر 2023.

عزلة دبلوماسية

نتنياهو أقر أيضا بأن التحديات الأمنية القديمة حلت محلها مشكلات دبلوماسية متفاقمة، قائلاً: “نحن أثينا وأسبرطة، لكننا سنصبح أثينا و”سوبر-أسبرطة”، فلا خيار أمامنا سوى مواجهة هذه المحاولات لعزلنا”.

נתניהו אמר שאנחנו נהיה כמו ספרטה.

אני מזכיר לנתניהו: ספרטה חרבה.

זו לא גזירת גורל, אנחנו לא ניתן לישראל להיחרב. הפתרון היחיד הוא החלפת הממשלה. אנחנו נוביל לממשלה שתצעיד את ישראל להיות מדינה מתוחכמת, מתקדמת ואהודה על מדינות העולם, כמו שהיא צריכה להיות. — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) September 15, 2025

تصريحات نتنياهو أثارت ردود فعل غاضبة في الداخل، حيث قال يائير لابيد، زعيم المعارضة: “العزلة ليست قدرا محتوماً، بل نتيجة سياسة خاطئة وفاشلة لنتنياهو وحكومته، التي حولت إسرائيل إلى دولة من العالم الثالث”.

وتابع لابيد في منشور على موقع “إكس” قائلا: “الحل الوحيد هو تغيير الحكومة التي ستقودنا لنصبح دولة متطورة ومتقدمة، محبوبة من دول العالم، كما ينبغي أن تكون”.

أما رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان، فاتهم نتنياهو بأنه يضحي بالدولة والاقتصاد ومستقبل الأجيال “من أجل كرسيه”، متعهداً بإزاحته هذا العام.

من جهته، هاجم غادي آيزنكوت، العضو السابق في حكومة الحرب، “الشلل” الذي أصاب نتنياهو وحكومته منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، مطالباً إياه بالاستقالة وإعادة التفويض للشعب.