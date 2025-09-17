الاحتياطي الفيدرالي يخفض الفائدة الأمريكية لأول مرة في 2025

خفض مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) الأربعاء أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس لتتراوح بين 4.00 و4.25 في المئة، وذلك للمرة الأولى خلال عام 2025، مع توقع مزيد من التخفيضات في الفترة المقبلة.

وأوضح الفيدرالي في بيان له أن وتيرة التوظيف تباطأت خلال الأشهر الأخيرة مع ارتفاع طفيف في معدلات البطالة، وإن ظلت عند مستويات منخفضة تاريخيا، في حين لا يزال التضخم مرتفعا نسبيا رغم بعض التراجع، لافتا إلى أن النمو الاقتصادي شهد تباطؤا في النصف الأول من العام.

وأشار المجلس إلى أن توقعاته تتضمن خفضا إضافيا بمقدار 50 نقطة أساس قبل نهاية 2025، يليه خفض تدريجي بواقع 25 نقطة أساس سنويا خلال العامين المقبلين، بهدف تحقيق توازن بين دعم النمو وكبح التضخم.

وجاء القرار وسط ضغوط سياسية متزايدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي دعا مرارا إلى تيسير السياسة النقدية لدعم الاقتصاد، بينما عارض عضو المجلس الجديد ستيفن ميران حجم الخفض مطالبا بتخفيض أكبر.

وعقب القرار الأمريكي، سارعت عدة بنوك مركزية خليجية إلى تحريك أسعار الفائدة بما يتماشى مع ارتباط عملاتها بالدولار؛ إذ أعلن مصرف قطر المركزي خفض أسعار الإيداع والإقراض وإعادة الشراء بمقدار 25 نقطة أساس، كما خفض مصرف الإمارات المركزي سعر الفائدة على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة إلى 4.15 في المئة، وخفض البنك المركزي السعودي سعر اتفاقيات إعادة الشراء العكسي 25 نقطة أساس إلى 4.25%.

وفي السياق ذاته، قرر بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم إلى 3.75 في المئة، بينما أعلن مصرف البحرين المركزي خفض الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 4.75 في المئة، كما خفض البنك المركزي العماني سعر إعادة الشراء (الريبو) بالمقدار ذاته.