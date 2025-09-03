الذهب يواصل صعوده القياسي فوق 3500 دولار بدعم رهانات خفض الفائدة

واصلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء تسجيل مستويات قياسية جديدة، إذ صعد المعدن النفيس في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليبلغ 3540.64 دولارا للأوقية بحلول الساعة 00:54 بتوقيت غرينتش، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.4% لتسجل 3607.60 دولار.

وتزايدت رهانات المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيقدم على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقرر يوم 17 سبتمبر/أيلول الجاري، إذ ترجح أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة سي إم إي ذلك بنسبة 92%.

وعادة ما ينتعش الذهب، الذي لا يدر عائدا، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، مما يعزز جاذبيته باعتباره مخزنا للقيمة.

وقال صندوق إس بي جي آر غولد تراست -وهو أكبر صندوق تداول في العالم مدعوم بالذهب- إن حيازاته ارتفعت بنسبة 1.32% إلى 990.56 طنا أمس الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/آب 2022، مما يعكس إقبالا متزايدا من المستثمرين.

ترامب يضغط على الفيدرالي

وزاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ضغوطه على مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وقال أمس الثلاثاء إن “واشنطن بحاجة إلى خفض جاد للغاية لأسعار الفائدة”.

وكان ترامب قد انتقد مجلس الاحتياطي ورئيسه جيروم باول على مدار أشهر لعدم خفض أسعار الفائدة، كما انتقد باول مؤخرا بسبب التجديد المكلف لمقر البنك المركزي في واشنطن.

وينتظر المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية لشهر أغسطس/آب، المقرر صدورها يوم الجمعة القادم، إذ تشير توقعات رويترز إلى نمو قدره 78 ألف وظيفة مقابل 73 ألفًا في يوليو/تموز، مما قد يؤدي دورا محوريا في تحديد حجم الخفض المحتمل للفائدة.

ومما يزيد من حالة عدم اليقين والتوترات التجارية المحتملة في السوق، قول إدارة ترامب إنها ستطلب من المحكمة العليا إصدار حكم عاجل بشأن الرسوم الجمركية التي خلصت محكمة استئناف أمريكية إلى أنها غير قانونية في قرار الأسبوع الماضي.

أداء المعادن النفيسة الأخرى

في المقابل، تباينت أسعار المعادن النفيسة الأخرى؛ إذ تراجعت الفضة 0.2% إلى 40.81 دولارا للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6% ليسجل 1412.30 دولارا، وصعد البلاديوم بنسبة 1% إلى 1145.69 دولارا.