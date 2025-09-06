سوريا.. مزاد علني على سيارات نظام بشار الأسد (فيديو)

أجرت الحكومة السورية مزادا علنيا لبيع السيارات التي تعود إلى عائلة رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، على أن يذهب ريعها لصالح صندوق التنمية السوري.

وأظهر مقطع مصور تداوله ناشطون مشاهد من داخل كراج قصر الرئاسة، حيث عُرضت مجموعة من السيارات الفاخرة التي تركها النظام بعد سقوطه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لتُطرح في المزاد العلني.

وستُخصَّص حصيلة البيع لدعم صندوق التنمية السوري، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى تحويل ممتلكات النظام السابق إلى موارد مالية تخدم مشروعات التنمية.

دعما لصندوق التنمية.. الحكومة السورية تجري مزادا علنيا على السيارات التي كانت موجودة في كراج قصر الرئاسة عند سقوط نظام بشار الأسد pic.twitter.com/rHuGO0GOQU — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 5, 2025

والخميس الماضي، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع إطلاق صندوق التنمية السوري باعتباره مؤسسة وطنية ستشكل أداة رئيسية لإعادة إعمار البلاد وبناء ما هدمه النظام المخلوع.

وجاء الإعلان خلال فعالية إطلاق الصندوق في قلعة دمشق بالعاصمة السورية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية “سانا”.

وقال الشرع في كلمة “نجتمع اليوم لنعلن انطلاق صندوق التنمية السوري الذي ندعوكم من خلاله للإنفاق من كريم أموالكم لنبني ما هدمه النظام البائد، ونحيي الأرض التي أحرقوها خضراء يانعة”.

وأضاف “النظام البائد دمر اقتصادنا ونهب أموالنا، وحطم بيوتنا وشتت شعبنا في المخيمات ومواطن اللجوء، نجتمع هنا اليوم لنداوي جراح سوريا الحبيبة، ونعيد بناءها بسواعد أبنائها، ونعيد النازحين والمهجَّرين إلى أرضهم”.

وفي عام 2017، قدَّرت الأمم المتحدة كلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 250 مليار دولار. ومنذ الإطاحة ببشار الأسد أواخر عام 2024، يقول بعض الخبراء إن هذا الرقم قد يصل إلى 400 مليار دولار.

وشدد الشرع في كلمته على أن “صندوق التنمية السوري سيعمل بشفافية عالية”، مؤكدا أنه “سيحظى بالإفصاح عن كل مال يُنفق ضمن مشاريع استراتيجية”.

وأكد أن الهدف من الصندوق ليس الاستجداء، قائلا “أيها السوريون، لست هنا لأستجدي الصدقة على سوريا، فإن الشام قد تكفل الله بها وبأهلها، لكنها لحظة لنتذكر واجبنا جميعا بأن ننال شرف التقديم لبلادنا وأمتنا”.

وبعد نحو ساعة من إعلان إطلاق الصندوق، بلغت قيمة التبرعات لصالحه نحو 60 مليون دولار، بحسب قناة الإخبارية السورية الرسمية.