أبرز 5 أكاذيب روجتها إسرائيل في الصحافة العالمية لتبرير عدوانها على غزة

في خضم غارات العدوان الإسرائيلي والقصف المكثف للمدنيين في قطاع غزة، يشن الاحتلال الإسرائيلي غارة موازية من المزاعم والأكاذيب في وسائل الإعلام العالمية، من أجل تبرير اعتداءاته الوحشية على الشعب الفلسطيني.

ونشرت وسائل إعلام غربية وعبرية، تقارير تتحدث عن “انتهاكات واسعة” صاحبت عملية “طوفان الأقصى”.

وفيما يلي عرض لأبرز الأكاذيب التي روجت لها إسرائيل وتبين لاحقا أنها محض افتراء وتضليل:

قتل الأطفال

بثت وسائل إعلام عالمية، تقارير تحدثت فيها عن مجازر ارتكبتها حماس في مستوطنة كفار عزة، خلال عملية طوفان الأقصى، التي بدأت السبت الماضي.

وأفادت التقارير التي ظهر فيها مراسلون بصحبة الجيش الإسرائيلي، أن حماس قتلت 40 طفلًا وقطعت رؤوسهم، كما وجدت عشرات الجثث مربوطة الأيدي.

وكانت قناة “آي نيوز 24” الإسرائيلية، أول من نشر تلك المزاعم قبل أن تلحقها مؤسسات مثل “سي إن إن” التي نقلت الأمر نفسه من مراسلها هناك.

'About 40 babies were taken out on gurneys… Cribs overturned, strollers left behind, doors left wide open' Our correspondent @Nicole_Zedek continues to survey the horror scenes left behind in Kibbutz Kfar Aza where Hamas invaded and murdered dozens of Israelis in their homes pic.twitter.com/ZZCwDGkV8z — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 10, 2023

"I never imagined that something like this could happen." IDF Major General Itai Veruv recalls some of the horrific scenes troops discovered when clearing a kibbutz of Hamas fighters https://t.co/kOjBvm0Ndt pic.twitter.com/gHeTqNPhNQ — CNN (@CNN) October 10, 2023

بيد أن التقارير الواردة لم تعرض أي صور أو مقاطع فيديو للأطفال التي تحدثت عنهم، ولم تظهر أي جثث للأطفال في المقاطع المتداولة لنقلها.

ولم تقدم وسائل الإعلام التي نشرت الخبر أي دليل مصور حتى الآن، وقالت مراسلة “آي 24” في تعليق لاحق، إنها نقلت الخبر عن جنود الجيش الإسرائيلي. كما أقدم عدد من الصحفيين ممن نشروا الخبر على حذف تغريداتهم دون توضيح للسبب.

وحسب ما أفادت به وكالة الأناضول التركية، فقد أكد مصدر في جيش الاحتلال الإسرائيلي أنهم لا يمتلكون أي تأكيد لتلك الادعاءات، ولا يملكون أي معلومات عن قيام حماس بهذا الأمر.

#BREAKING Israeli army tells Anadolu that they have no information confirming allegations that ‘Hamas beheaded babies’ pic.twitter.com/fQJA7ui9bE — Anadolu English (@anadoluagency) October 10, 2023

واليوم نقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن متحدث باسم البيت الأبيض قوله، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لم ير أي صور أو يتأكد من صحة تقارير بشأن قيام مقاتلي حركة حماس بقتل أطفال إسرائيليين خلال عملية “طوفان الأقصى”.

تراجع البيت الأبيض في وقت متأخر من الأربعاء، عن التصريحات الصادرة عن الرئيس جو #بايدن أثناء الكلمة التي ألقاها خلال اجتماع لقادة الطائفة اليهودية، وقال فيها إنه "لم يتخيل رؤية إرهابيين يقطعون رؤوس أطفال". ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن متحدث باسم البيت الأبيض قوله إنه "لا الرئيس… pic.twitter.com/YFp5we8Vd9 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 12, 2023

وكانت حركة حماس قد أكدت في بيان لها أن المقاومة الفلسطينية لا تستهدف الأطفال، ودعت وسائل الإعلام الغربية إلى تحري الدقة وعدم الانحياز للرواية الإسرائيلية. كما أكدت أن “تراجع صحف عالمية عن تلك المزاعم يؤكد زيف وكذب الرواية الصهيونية”.

تغطية اخبارية | حركة حمـ،اس: تراجع صحف عالمية عن مزاعم قتل المقاومة لأطفال يؤكد زيف وكذب الرواية الصهيونية — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 12, 2023

الحفل الموسيقي

ويوم الأحد الماضي أفادت قناة “آي نيوز 24” أن خدمة الطوارئ الإسرائيلية (زاكا) قالت إنه تم العثور على 260 جثة بموقع حفل موسيقي بالصحراء، وأضافت أن القتلى سقطوا خلال الهجوم الذي شنته حركة حماس صباح السبت.

لكن المقاطع الوحيدة التي تم نشرها كانت لأشخاص يهربون من الحفل الموسيقي، ولم يكن هناك أي مقطع أو صورة تشير إلى أن 260 شخصًا قتلوا في حفل موسيقي أو أن حادثة إطلاق نار جماعية وقعت.

اغتصاب الفتاة

إلى ذلك زعمت وسائل إعلام عبرية، أن الشابة التي ظهرت في إحدى الشاحنات يوم السبت الماضي، قد تعرضت للاغتصاب قبل قتلها، وكانت صورتها الأكثر انتشارا لتدعيم المزاعم الإسرائيلية حول المقاومة.

وفي أعقاب ذلك نقلت عدة صحف غربية عن والدة الفتاة تأكيدها “أن ابنتها لم تقتل ولم تغتصب وهي الآن تعالج في أحد مستشفيات غزة”.

كما تراجعت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” عن مزاعم الاغتصاب التي نشرتها، وخلصت إلى أن كل تلك الحوادث لم يتم إثباتها.

LA Times retracts allegations of rape & concludes "such reports have not been substantiated". The unproven rape allegations can only cause pain to the families of detained Israelis & fan the flames for flattening Gaza & killing scores of civilians… Reality is ugly enough! pic.twitter.com/OblZ9hncXT — Muhammad Shehada (@muhammadshehad2) October 10, 2023

الصور المضللة

لم يكتف الإعلام العبري ومن ورائه كثير من وسائل الإعلام الغربية بتزييف المعلومات فحسب، وإنما قاموا باستخدام صور الشهداء الفلسطينيين، على أنهم “قتلى هجوم المقاومة السبت الماضي”.

وعمدت عدة حسابات داعمة للاحتلال إلى بث صور لجثث شهداء فلسطينيين في الأكياس، زاعمة أنها لمستوطنين قتلتهم المقاومة.

وأعادت الممثلة الأمريكية جيمي لي كورتيس نشر صورة من حساب المصورة الصحفية سمر أبو علوف، وتظهر الصورة أطفالا ينظرون إلى السماء من داخل مدارس منظمة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، أرفقتها برسالة تقول “العائلات الفلسطينية تبحث عن ملجأ مع أطفالها في شمال قطاع غزة داخل مدارس الأونروا، ويخشى الأطفال من صوت القصف الذي يسمعونه أثناء وجودهم بسبب الأحداث على حدود القطاع”.

لكن كورتيس كتبت تعليقا على الصورة قالت فيه “رعب من السماء” وأرفقته بعلم إسرائيل، إذ كانت تظن أن الصورة لأطفال إسرائيليين، وعندما أوضح المتابعون أنهم أطفال فلسطينيون يخشون أصوات الصواريخ الإسرائيلية، حذفت المنشور.

الأطفال داخل قفص

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر أطفالا في أقفاص على أنهم من الأسرى الذين تحتجزهم حماس في غزة.

وفي أعقاب ذلك، تبين أن المقطع كان منتشرا في منصة “تيك توك” ضمن حملة ساخرة كوميدية، وليس له صلة بالأحداث في غزة.

الفيديو نُشر على تيك توك قبل بداية الأحداث الأخيرة بأيام، وأُضيف له أحد المقاطع الصوتية الساخرة ووسم "الشعب الصيني ماله حل"، وهو وسم يُستخدم لنشر المقاطع الساخرة على المنصة.#تمت_المسبرة pic.twitter.com/rncAIHzzuw — Misbar – مسبار (@misbarfc) October 11, 2023

أما الوقائع التي تأبى الكذب أو التضليل فهي ما يتكشّف العدوان الإسرائيلي عنه كل يوم، من مشاهد مأساوية تُظهر حجم الدمار الذي يرزح تحته قطاع غزة، وما يتعرض له المدنيون، وبينهم مئات الأطفال، من القتل الهمجي والاستهداف الذي يصنف في الأعراف الدولية “جرائم حرب”.

وبحسب آخر إحصاء لوزارة الصحة في غزة، فقد بلغ عدد الشهداء أكثر من 1354 شهيدا قضوا بقصف الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب أكثر من 6049 آخرين.

وقالت الأمم المتحدة إن نحو 263 ألف فلسطيني على الأقل نزحوا من منازلهم في قطاع غزة، كما قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن النازحين، معظمهم في مدارس الوكالة، وهم يعيشون ظروفا صعبة.