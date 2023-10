أبرز 5 أكاذيب روجتها إسرائيل في الصحافة العالمية لتبرير عدوانها على غزة

في خضم غارات العدوان الإسرائيلي والقصف المكثف للمدنيين في قطاع غزة، يشن الاحتلال الإسرائيلي غارة موازية من المزاعم والأكاذيب في وسائل الإعلام العالمية، من أجل تبرير اعتداءاته الوحشية على الشعب الفلسطيني.

ونشرت وسائل إعلام غربية وعبرية، تقارير تتحدث عن “انتهاكات واسعة” صاحبت عملية “طوفان الأقصى”.

وفيما يلي عرض لأبرز الأكاذيب التي روجت لها إسرائيل وتبين لاحقا أنها محض افتراء وتضليل:

بثت وسائل إعلام عالمية، تقارير تحدثت فيها عن مجازر ارتكبتها حماس في مستوطنة كفار عزة، خلال عملية طوفان الأقصى، التي بدأت السبت الماضي.

وأفادت التقارير التي ظهر فيها مراسلون بصحبة الجيش الإسرائيلي، أن حماس قتلت 40 طفلًا وقطعت رؤوسهم، كما وجدت عشرات الجثث مربوطة الأيدي.

وكانت قناة “آي نيوز 24” الإسرائيلية، أول من نشر تلك المزاعم قبل أن تلحقها مؤسسات مثل “سي إن إن” التي نقلت الأمر نفسه من مراسلها هناك.

'About 40 babies were taken out on gurneys… Cribs overturned, strollers left behind, doors left wide open'

Our correspondent @Nicole_Zedek continues to survey the horror scenes left behind in Kibbutz Kfar Aza where Hamas invaded and murdered dozens of Israelis in their homes pic.twitter.com/ZZCwDGkV8z

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 10, 2023