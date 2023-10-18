تحقيق: هكذا تعمد الجيش الإسرائيلي التضليل في رواية استهداف مستشفى المعمداني (فيديو)

كشف تحقيق أجرته وكالة “سند” في شبكة الجزيرة عبر استخدام المصادر المفتوحة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمد تضليل الإعلام والرأي العام في روايته بشأن استهداف مستشفى الأهلي المعمداني الواقع بمنطقة حي الزيتون في مدينة غزة، أمس الثلاثاء، الذي أدى إلى استشهاد وجرح المئات من المدنيين وفق ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

ويستند تحقيق “سند” إلى تحليل الصور وبناء الخط الزمني للأحداث من خلال البث الحي لقناة الجزيرة وصور حية أخرى من داخل إسرائيل ومشاهد من شهود عيان في غزة، للحظات التي سبقت حادثة قصف مستشفى المعمداني، وتحديد مواقع جغرافية لاتجاهات التصوير الرئيسة.

وخلُص التحقيق، إلى وقوع انفجارين مختلفين في مدينة غزة، وذلك عقب اعتراض القبة الحديدية الإسرائيلية لصاروخ المقاومة الفلسطينية، وهو ما ينفي ادعاء إسرائيل بسقوط صاروخ فلسطيني عن طريق الخطأ على المستشفى، ويناقض إعلان جيش الاحتلال وتنصله من مسؤولية استهداف المستشفى.





وببناء الخط الزمني للأحداث التي سبقت استهداف المستشفى، رصدت “كاميرا” قناة الجزيرة في البث الحي وقوع 4 استهدافات إسرائيلية في أماكن مختلفة بغزة ظهرت في كادر كاميرا قناة الجزيرة، وفق المعطيات الزمنية التالية:

الساعة 18:54:28 ظهور آثار دخان القصف الإسرائيلي

الساعة 18:55:03 قصف آخر يظهر على البث المباشر للجزيرة

الساعة 18:57:42 وميض قصف آخر ظاهر على البث المباشر للجزيرة

الساعة 18:58:04 قصف صاروخي آخر

وقامت “سند” باعتماد زوايا عدة إحداها “كاميرا” مثبتة من الجانب الإسرائيلي.

وحسب البث الحي الذي تقوم به هذه الكاميرا استطاعت “سند” تحديد موقعها الجغرافي الواقع في جنوب تل أبيب، ويصور منطقة قطاع غزة، وقامت بالتعرف إلى توقيت إطلاق الرشقات الصاروخية الخاصة بالقطاع بالكامل، ولاحظت أن البث الحي تأخر بنحو 35 ثانية عن الوقت الفعلي للأحداث.

وبدأت الرشقات الصاروخية التي انطلقت من قطاع غزة كالتالي:

الأولى

18:59:14 وقت بداية الرشقة الصاروخية، وعقب انطلاقها بدأت عمليات الاعتراض الأول لها من القبة الحديدية الإسرائيلية، حيث انتهت هذه الرشقة الصاروخية الساعة 18:59:35.

الثانية

يظهر عند التوقيت 18:59:35 انطلاق صاروخ منفرد من غزة ظهر على البث المباشر الخاص بالجزيرة، وقامت “سند” بمطابقة الحدث مع البث الحي المسجل من تل أبيب.

الثالثة

يتم اعتراض الصاروخ عند التوقيت 18:59:50 حسبما أظهر فيديو وميض ناتج عن عملية الاعتراض بالقبة الحديدية.

الرابعة

يظهر في البث الحي للجزيرة انفجار كامل للصاروخ وتناثر بقاياه إلى قطع متعددة، وهذا الصاروخ ضمن الرشقة التي أطلقت باتجاه إسرائيل وفق الصور من البث الحي من جنوب تل أبيب، ثم وقع انفجاران بعد 5 و7 ثوان متتابعة.

ويظهر التحليل أن القصف الذي وقع بعد 7 ثوان من عملية الاعتراض استهدف مستشفى المعمداني في مدينة غزة، قبل انطلاق أي رشقات أخرى، ما ينفي تمامًا فرضية وجود صواريخ أخرى لاحقة تابعة للمقاومة أخطأت في هدفها.

وللوقوف أكثر على الانفجارين اللذين ظهرا في البث الحي لقناة الجزيرة، تظهر هذه المعطيات:

الانفجار الأول

بعد اعتراض صاروخ المقاومة الأخير في السماء، ظهر انفجار على الأرض ما دفع مصور الجزيرة في غزة إلى تتبع موقعه (يمكن ملاحظة حركة الكاميرا الساعة 18:59:20) حيث يظهر القصف الأول بعد اعتراض الصاروخ، ووقع بعد 5 ثوان.

الانفجار الثاني

وقع عند التوقيت 18:59:21 يظهر القصف الذي أصاب المستشفى بشكل مباشر في منطقة مختلفة وبعيدة عن موقع الانفجار الأول، بعد أكثر من 7 ثوان على الاعتراض الأول.

وتظهر الصور أن الوميض الذي نتج عن الانفجار الذي وقع بالمستشفى يتطابق مع الوميض والضوء الحاصل في الاستهدافات الإسرائيلية السابقة التي جرى رصدها.

وبشأن عملية التزامن في مقاطع الفيديو المختلفة من غزة وإسرائيل، فقد حللت “سند” 5 مشاهد رئيسة للحدث من بينها البث المباشر:

– فيديو بث مباشر من منطقة جنوب تل أبيب عبر قناة يوتيوب، وتم تحديد موقعه الجغرافي عبر الإحداثيات

32°01’09.97″ N 34°44’21.37″ E وهذا رابط البث المباشر.

2 – فيديو البث المباشر من قناة الجزيرة





3- فيديو كاميرا مراقبة من داخل إسرائيل من منطقة نتيف هعسراه شمال قطاع غزة عبر الإحداثيات

31°34’00.46″ N 34°32’14.50″ E وهذا هو الرابط

4- فيديو مسجل من شاهد عيان في مدينة غزة.

5 – فيديو مسجل من القناة الـ 12 الإسرائيلية نشره حساب إسرائيل الرسمي.

وهو فيديو مضلل وفق تحقق “سند”، حيث يتطابق توقيته مع توقيت فيديو رقم (3) الذي تم تحليله، وكلا “الفيديوهين” تم تصويرهما قبل استهداف المستشفى بأكثر من نصف دقيقة، ويظهران الرشقة الصاروخية نفسها.

For those of you still questioning what happened at the al-Ahli Hospital in #Gaza last night, we have receipts. Watch: pic.twitter.com/n7yN68WyAv — Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 18, 2023

وتظهر مقاطع الفيديو (1) و(3) و(5) تطابق في الرشقة الصاروخية الأولى التي انطلقت من قطاع غزة عند التوقيت 18:59:14.

واستمرت الرشقة الصاروخية نحو 20 ثانية، ثم تبعها انفجار وهو ما يتطابق في ثلاث فيديوهات بأجزاء من الثانية.

وانتهت الدفعة الأولى من الرشقات، ولا علاقة لها بالقصف الذي حدث بعدها على مستشفى المعمداني، وانتهى كذلك معها “الفيديو” رقم (3) الذي استشهدت به منصات التواصل والمحللون الإسرائيليون على دلالة سقوط واحد من الصواريخ على المستشفى.

ويظهر “الفيديو” رقم (3) الحدث في التوقيت نفسه، لكنه قبل قصف مستشفى المعمداني بأكثر من 50 ثانية، أي أنه لا يمكن أن يكون أحد تلك الصواريخ الظاهرة في الرشقة من التي أصابت المستشفى وفق الادعاءات.

وبتحليل “فيديو” (1) و”فيديو” (2) يظهر وجود اعتراض لصاروخ المقاومة وانفجار في الهواء، وبعد ذلك بـ5.2 ثوان يظهر الانفجار الأول ويصحبه وميض عال ثم بعد ذلك بـ(2) ثانية يظهر قصف المستشفى في مكان مختلف، أي أنه خلال 7 ثوان وقعت 3 انفجارات (واحد في السماء، اثنان على الأرض).

بعدها بـ5 ثوان ظهر انفجار آخر بوميض كبير جديد.

بعد ذلك بثانيتين ظهر قصف المستشفى في مكان ثالث مختلف.

ولم تسجل “كاميرات” البث المباشر من الجزيرة أو عبر البث المباشر من إسرائيل أي إطلاق آخر للرشقات في الفترة الزمنية بين اعتراض صاروخ المقاومة وبين قصف المستشفى.