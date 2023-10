تحقيق للجزيرة: هكذا تعمد الجيش الإسرائيلي التضليل في رواية استهداف مستشفى المعمداني (فيديو)

كشف تحقيق أجرته الجزيرة عبر استخدام المصادر المفتوحة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمد تضليل الإعلام والرأي العام في روايته بشأن استهداف مستشفى الأهلي المعمداني الواقعة بمنطقة حي الزيتون بمدينة غزة، أمس الثلاثاء، والذي أدى إلى استشهاد وجرح المئات من المدنيين وفق ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

ويستند تحقيق “الجزيرة” على تحليل الصور وبناء الخط الزمني للأحداث من خلال البث الحي لقناة الجزيرة وصور حية أخرى من داخل إسرائيل ومشاهد من شهود عيان بغزة، للحظات التي سبقت حادثة قصف مستشفى المعمداني، وتحديد مواقع جغرافية لاتجاهات التصوير الرئيسية.

وخلُص التحقيق، إلى وقوع انفجارين مختلفين في مدينة غزة، وذلك عقب اعتراض القبة الحديدية الإسرائيلية لصاروخ المقاومة الفلسطينية، وهو ما ينفي ادعاء إسرائيل بسقوط صاروخ فلسطيني عن طريق الخطأ على المستشفى، ويناقض إعلان جيش الاحتلال وتنصله من مسؤولية استهداف المستشفى.

وببناء الخط الزمني للأحداث التي سبقت استهداف المستشفى، رصدت كاميرا قناة الجزيرة في البث الحي وقوع 4 استهدافات إسرائيلية متعددة الأماكن بمدينة غزة بمحيط الكادر التصويري لكاميرا قناة الجزيرة، وفق المعطيات الزمنية التالية:

وقامت الجزيرة باعتماد عدة زوايا إحداهما وهي الأهم كاميرا مثبتة من الجانب الإسرائيلي.

وحسب البث الحي الذي تقوم به هذه الكاميرا استطاعت الجزيرة تحديد موقعها الجغرافي الواقع في جنوب تل أبيب، ويصور منطقة قطاع غزة، وقامت الجزيرة بالتعرف على توقيت إطلاق الرشقات الصاروخية الخاصة بالقطاع بالكامل، ولاحظت أن أن البث الحي تأخر بنحو 35 ثانية عن الوقت الفعلي للأحداث.

وبدأت الرشقات الصاروخية التي انطلقت من قطاع غزة كالتالي:

18:59:14 وقت بداية الرشقة الصاروخية، وعقب انطلاقها بدأت عمليات الاعتراض الأول لها من القبة الحديدية الإسرائيلية، حيث انتهت هذه الرشقة الصاروخية في التوقيت 18:59:35.

يظهر عند التوقيت 18:59:35 انطلاق صاروخ منفرد من غزة على البث المباشر الخاص بالجزيرة، وقمنا بمطابقة الحدث مع البث الحي المسجل من تل أبيب.

يتم اعتراض الصاروخ عند التوقيت 18:59:50 حسبما أظهرت الفيديو لوميض ناتج عن عملية الاعتراض بالقبة الحديدية.

يظهر في البث الحي للجزيرة انفجار كامل للصاروخ وتناثر بقاياه إلى قطع متعددة، وهذا الصاروخ هو الأخير ضمن الرشقة التي أطلقت باتجاه إسرائيل وفق الصور من البث الحي من جنوب تل أبيب، ثم وقع انفجارين بعد 5 و7 ثواني متتابعة.

ويظهر التحليل أن القصف الذي وقع بعد 7 ثواني من عملية الاعتراض استهدف مستشفى المعمداني بمدينة غزة، قبل انطلاق أي رشقات أخرى، ما ينفي تماما فرضية وجود صواريخ أخرى لاحقة تابعة للمقاومة أخطأت في هدفها.

بعد اعتراض صاروخ المقاومة الأخير في السماء، ظهر انفجار على الأرض ما دفع مصور الجزيرة بغزة إلى تتبع موقعه (يمكن ملاحظة حركة الكاميرا 18:59:20) حيث يظهر القصف الأول بعد اعتراض الصاروخ، ووقع بعد 5 ثواني.

وقع عند التوقيت 18:59:21 ويظهر القصف الذي أصاب المستشفى بشكل مباشر في منطقة مختلفة وبعيدة عن موقع الانفجار الأول، بعد أكثر من 7 ثوان على الاعتراض الأول.

وتظهر الصور أن الوميض الذي نتج عن الانفجار الذي وقع بالمستشفى يتطابق مع الوميض والضوء الحاصل في الاستهدافات الإسرائيلية السابقة التي جرى رصدها.

– فيديو بث مباشر من منطقة جنوب تل أبيب عبر قناة يوتيوب، وتم تحديد موقعه الجغرافي عبر الإحداثيات

32°01’09.97″ N 34°44’21.37″ E وهذا رابط البث المباشر.

2 – فيديو البث المباشر من قناة الجزيرة

3- فيديو كاميرا مراقبة من داخل إسرائيل من منطقة نتيف هعسراه شمال قطاع غزة عبر الإحداثيات

31°34’00.46″ N 34°32’14.50″ E وهذا هو الرابط

4- فيديو مسجل من شاهد عيان بمدينة غزة.

5 – فيديو مسجل من قناة 12 الإسرائيلية نشره حساب إسرائيل الرسمي

