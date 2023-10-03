سوريا.. الدفاع المدني ينشر مشاهد لآثار قصف النظام مناطق مدنية في إدلب (فيديو)

وثق الدفاع المدني السوري، الثلاثاء، آثار قصف على مدينة سرمين شرقي إدلب وقرية مجدليا جنوبي إدلب، وقال إن قوات النظام السوري أطلقت صواريخ على المدنيين.

وأدى القصف -وفق الدفاع المدني- إلى إصابة رجل وامرأة بجروح طفيفة بينما تهدمت أجزاء من منازل بأحد أحياء سرمين، وأظهر مقطع فيديو اندلاع النيران في جرار زراعي بالقرية نتيجة القصف.

لحظات صعبة من استجابة فرقنا لتفقد أوضاع المدنيين في قرية مجدليا جنوبي #إدلب بسبب القصف الصاروخي الذي تعرضت له القرية من قوات النظام، اليوم الثلاثاء 3 تشرين الأول.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/Izj1DNMmbl — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) October 3, 2023

واستجابت فرق (الخوذ البيضاء) التطوعية لتفقد أوضاع المدنيين وإسعاف المصابين، وقد استهدف القصف الصاروخي منازل المدنيين ومحطة وقود ومكتبًا لتجارة السيارات في أطراف مدينة سرمين.

واستهدفت إحدى القذائف محيط مدرسة أثناء خروج التلاميذ منها، وسقطت قذيفة أخرى بالقرب من فرق الدفاع المدني أثناء عملها بتفقد الأماكن التي طالها القصف.

اللحظات الأولى من استجابة فرقنا للقصف الذي استهدف مدينة سرمين شرقي #إدلب، اليوم الثلاثاء 3 تشرين الأول والذي أدى لإصابة امرأة ورجل من أهالي القرية بجروح طفيفة.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/go003xEf0t — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) October 3, 2023

وقبل أسبوعين، قُتل رجل مُسن وامرأة وأصيب طفل ورجل، بقصف صاروخي لقوات النظام استهدف مخيمًا على أطراف مدينة سرمين، وأدى إلى حريق في المخيم.

وقال الدفاع المدني (مؤسسة غير حكومية) “هذه الهجمات انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني، وموت يلاحق المهجَّرين في الخيام، في ظل غياب العدالة الرادعة لهذه الهجمات”.

وسجلت الخوذ البيضاء منذ بداية العام حتى 12 سبتمبر/أيلول المنقضي 711 هجومًا من قوات النظام وروسيا، راح ضحيتها 61 شخصًا بينهم 11 طفلًا و5 نساء، وأصيب على إثرها 261 شخصًا بينهم 94 طفلًا و37 امرأة.

ويهدد التصعيد والهجمات على شمال غربي سوريا استقرار آلاف العائلات المهجَّرة التي تعيش أزمة إنسانية حادة، ويحذر الدفاع المدني من كارثة إنسانية حقيقية بسبب التصعيد، بينما ما زالت آثار كارثة الزلزال تؤثر بشكل كبير في السكان، وتُعمّق جراح الحرب المستمرة عليهم منذ 12 عامًا.