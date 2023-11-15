محتوى مضلل.. هذا المقطع ليس لتدمير دبابات الاحتلال في غزة (فيديو)

تداولت حسابات ومواقع على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع “فيديو”، تقول إنه للحظة تدمير دبابات الاحتلال خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة.

ويتم نشر مقطع “الفيديو” تحت عنوان “شاهد ماذا يحدث لمدرعات العدو في غزة”.

وقالت وحدة التحقق في الجزيرة مباشر إن مقطع “الفيديو” ليس لتدمير دبابات إسرائيلية في قطاع غزة.

وأضافت أنه بالتحقق من محتوى مقطع “الفيديو” تبين أنه يعود لما قبل 10 سنوات لتدمير المعارضة السورية المسلحة دبابة تابعة لقوات النظام.

وأوضحت أن “الفيديو” يوثق “تدمير كتيبة المقداد بن عمرو دبابة في مدينة داريا السورية بتاريخ 2013“.