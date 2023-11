محتوى مضلل ومفبرك مرتبط بالحرب في غزة يغرق منصات التواصل (شاهد)

منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والعدوان الإسرائيلي على القطاع ردًّا على العملية، والمتواصل حتى الآن، يتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي الكثير من المحتوى المضلل.

وكشفت وحدة التحقق في قناة الجزيرة مباشر، ووحدة “سند” للتحقق، عن العديد من هذه المشاهد والأخبار المضللة والمفبركة، خاصة في ظل سعي حسابات إسرائيلية إلى تضليل الرأي العام العربي والعالمي بعدد من الفيديوهات لرفع سقف التوقعات المطلوبة من المقاومة أو تشويه صورة المقاومة.

ونشرت صفحة باسم “إسرائيل” تعرف نفسها على أنها تابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، وتحظى بأكثر من مليون ونصف متابع، غلافًا لمجلة “فوربس” الشهيرة يفيد بتناول ثروات قياديي حماس، وهو محتوى غير صحيح، والمجلة لم تنشر ذلك.

Congratulations to Hamas leader Khaled Mashal on reaching a net worth of 5 BILLION dollars while more than half of his own citizens in Gaza live under the poverty line.

It pays to be a mass murderer terrorist . pic.twitter.com/dIujt3lQI0

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) November 4, 2023