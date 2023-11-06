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محتوى مضلل ومفبرك مرتبط بالحرب في غزة يغرق منصات التواصل (شاهد)

تداولت حسابات عربية هذا المقطع على أنه لأسر جنود إسرائيليين بينما لا علاقة له بفلسطين
تداولت حسابات عربية هذا المقطع على أنه لأسر جنود إسرائيليين والواقع أنه لا علاقة له بفلسطين (منصات التواصل)
6/11/2023

منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والعدوان الإسرائيلي على القطاع ردًّا على العملية، والمتواصل حتى الآن، يتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي الكثير من المحتوى المضلل.

وكشفت وحدة التحقق في قناة الجزيرة مباشر، ووحدة “سند” للتحقق، عن العديد من هذه المشاهد والأخبار المضللة والمفبركة، خاصة في ظل سعي حسابات إسرائيلية إلى تضليل الرأي العام العربي والعالمي بعدد من الفيديوهات لرفع سقف التوقعات المطلوبة من المقاومة أو تشويه صورة المقاومة.

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لم تتناول “فوربس” ثروات قياديي حماس

ونشرت صفحة باسم “إسرائيل” تعرف نفسها على أنها تابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، وتحظى بأكثر من مليون ونصف متابع، غلافًا لمجلة “فوربس” الشهيرة يفيد بتناول ثروات قياديي حماس، وهو محتوى غير صحيح، والمجلة لم تنشر ذلك.

مقطع مطاردة كلب لمقاتل من حماس في نفق ليس حقيقيًّا

ونشر المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جنلدمان، مقطعًا مصورًا أول أمس السبت، قال إنه لكلاب مدربة تطارد مقاتلي حماس في الأنفاق خلال العمليات البرية الجارية لجيش الاحتلال في غزة.

وهو محتوى غير صحيح، ويعود على الأرجح إلى عمليات تدريب سابقة.

فيديو لأسر القسام لعدد من جنود الاحتلال غير صحيح

وتداولت منصات عربية وأجنبية مقطع فيديو لأسر كتائب القسام لعدد من جنود الجيش الإسرائيلي، وهو محتوى مضلل لا علاقة له بفلسطين.

غير مؤكد صحة عبور “إيزنهاور” من قناة السويس

تداول نشطاء ومدونون، مقطع فيديو، عبر حساباتهم على منصات التواصل، قالوا إنه يعود للحظة عبور حاملة الطائرات الأميركية “إيزنهاور” قناة السويس المصرية، باتجاه سواحل غزة، وهو أمر لم يؤكد حتى الآن.

 

مقطع فيديو قديم لمواطن يهتف ضد حماس

تداولت حسابات على مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر مواطنا في غزة يقف أعلى منزله ويهتف ضد حركة حماس ويطالب أمريكا بالتخلص من الحركة، وبالتحقق اتضح أن الفيديو قديم.

ترجمة خاطئة لمجند إسرائيلي

تداولت حسابات عربية وأجنبية ترجمة خاطئة لحديث مجند إسرائيلي بزعم أنه يبرئ حماس من عمليات قتل واغتصاب سكان غلاف غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر