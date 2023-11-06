محتوى مضلل ومفبرك مرتبط بالحرب في غزة يغرق منصات التواصل (شاهد)

منذ بدء عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والعدوان الإسرائيلي على القطاع ردًّا على العملية، والمتواصل حتى الآن، يتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي الكثير من المحتوى المضلل.

وكشفت وحدة التحقق في قناة الجزيرة مباشر، ووحدة “سند” للتحقق، عن العديد من هذه المشاهد والأخبار المضللة والمفبركة، خاصة في ظل سعي حسابات إسرائيلية إلى تضليل الرأي العام العربي والعالمي بعدد من الفيديوهات لرفع سقف التوقعات المطلوبة من المقاومة أو تشويه صورة المقاومة.

لم تتناول “فوربس” ثروات قياديي حماس

ونشرت صفحة باسم “إسرائيل” تعرف نفسها على أنها تابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، وتحظى بأكثر من مليون ونصف متابع، غلافًا لمجلة “فوربس” الشهيرة يفيد بتناول ثروات قياديي حماس، وهو محتوى غير صحيح، والمجلة لم تنشر ذلك.

Congratulations to Hamas leader Khaled Mashal on reaching a net worth of 5 BILLION dollars while more than half of his own citizens in Gaza live under the poverty line. It pays to be a mass murderer terrorist . pic.twitter.com/dIujt3lQI0 — Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) November 4, 2023

مقطع مطاردة كلب لمقاتل من حماس في نفق ليس حقيقيًّا

ونشر المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جنلدمان، مقطعًا مصورًا أول أمس السبت، قال إنه لكلاب مدربة تطارد مقاتلي حماس في الأنفاق خلال العمليات البرية الجارية لجيش الاحتلال في غزة.

وهو محتوى غير صحيح، ويعود على الأرجح إلى عمليات تدريب سابقة.

A must watch: IDF attack dogs go after Hamas-ISIS terrorists inside their tunnels in the Gaza Strip and take them down. Hear the terrorists scream. pic.twitter.com/K0DGkZciC8 — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) November 4, 2023

فيديو لأسر القسام لعدد من جنود الاحتلال غير صحيح

وتداولت منصات عربية وأجنبية مقطع فيديو لأسر كتائب القسام لعدد من جنود الجيش الإسرائيلي، وهو محتوى مضلل لا علاقة له بفلسطين.

#عاجل_فلسطين

اسراء المقاومة اليوم من العيار الثقيل من #المارنز_الامريكي (دلتا)

وماالنصر الا من عندالله

نصركم الله ياأسود يعمم علا اوسع نطاق ليعلم العالم قوات #امريكا_واسرئيل بصورتها الحقيقيه اعجاب اعادت نشر الكل

ومتابعه لمواكبت كل جديد ✌🏼#مجزرة_جباليا #ابو_عبيدة #غزة_الآن pic.twitter.com/w6euQWEofc — ابو حماس (@PZOey7CZDxRbR4E) October 31, 2023

A whole trench surrendered to the AFU in the Zaporizhzhia direction pic.twitter.com/FhPcbkONs4 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 14, 2023

غير مؤكد صحة عبور “إيزنهاور” من قناة السويس

تداول نشطاء ومدونون، مقطع فيديو، عبر حساباتهم على منصات التواصل، قالوا إنه يعود للحظة عبور حاملة الطائرات الأميركية “إيزنهاور” قناة السويس المصرية، باتجاه سواحل غزة، وهو أمر لم يؤكد حتى الآن.

لحظة عبور حاملة الطائرات الأمريكية قناة السويس المصرية في طريقها لسواحل غزة

The American aircraft carrier crosses the Suez Canal, heading to the coast of the Gaza Strip.

حسبنا الله ونعم الوكيل

العرب أخوة

اللهم صبرا وقوة وثباتا ونصرا ويقين#ابو_عبيدة #IsraelNazi #غزه_مقبرة_الغزاة pic.twitter.com/FqkRkxmJRS — Dr. Motaz Ahmed (@DrMotazAhmed1) November 4, 2023

مقطع فيديو قديم لمواطن يهتف ضد حماس

تداولت حسابات على مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر مواطنا في غزة يقف أعلى منزله ويهتف ضد حركة حماس ويطالب أمريكا بالتخلص من الحركة، وبالتحقق اتضح أن الفيديو قديم.

ترجمة خاطئة لمجند إسرائيلي

تداولت حسابات عربية وأجنبية ترجمة خاطئة لحديث مجند إسرائيلي بزعم أنه يبرئ حماس من عمليات قتل واغتصاب سكان غلاف غزة.