محتوى مضلل.. هذا ليس فيديو استهداف الحوثيين سفينة في البحر الأحمر (شاهد)

كشفت وحدة التحقق في قناة الجزيرة مباشر، محتوى مضلل يتم تداوله على مواقع التواصل والصفحات الإخبارية بشأن عملية استهداف سفن أعلن عنها الحوثيون في اليمن الجمعة.

وانتشرت التسجيلات تحت عنوان “صور أولية.. سفينة ترفع علم ليبيريا تعرضت لهجوم في البحر الأحمر”.

وعرضت مواقع عربية إخبارية وناشطون على مواقع التواصل صورًا لاشتعال النيران في سفينة الحاويات.

وبعد التحقق تبين أن تلك الحادثة تعود إلى 6 من مارس/آذار 2018.

وفيما يلي تسجيل للسفينة قبل نحو 5 أعوام:

والجمعة، أعلن الحوثيون شن “عملية عسكرية” استهدفت سفينتي حاويات تابعتين لشركة “إم إس سي” السويسرية قبالة سواحل اليمن كانتا متجهتين إلى إسرائيل، وذلك بعد إعلان مسؤوليتهم عن هجوم على سفينة الحاويات “مايرسك”، الخميس. ويشن الحوثيون سلسلة هجمات مشابهة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع عبر منصّة إكس “نفّذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية، عملية عسكرية ضد سفينتي حاويات (إم إس سي ألانيا) و(إم إس سي بالاتيوم) كانتا متجهتين إلى الكيان الإسرائيلي وقد تم استهدافهما بصاروخين بحريين مناسبين”.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول أمريكي، الجمعة، قوله إن سفينة ترفع علم ليبيريا أصيبت في عرض البحر الأحمر بصاروخ أطلق من اليمن، وإن النيران تشتعل في هيكل السفينة.