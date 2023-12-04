محتوى مضلل.. هذا الفيديو ليس لقصف الحوثيين سفينة إسرائيلية (شاهد)

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لما قالوا إنها لحظة قصف قوات الحوثيين في اليمن لسفينة إسرائيلية.

وقالت وحدة التحقق في قناة الجزيرة مباشر إن المقطع المتداول قديم ويعود إلى عامين.

وذكرت أنه بالتحقق، تبيَّن أن المقطع يوثق لحظة اندلاع حريق بسفينة في سريلانكا.

وأعلنت جماعة أنصار الله (الحوثي) في اليمن، أمس الأحد، استهداف سفينتين “إسرائيليتين” في باب المندب، هما “يونِتي إكسبلورر” و”نمبر ناين”.

كما قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن “سفينة حربية أمريكية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجوم في البحر الأحمر”.

وتوعدت جماعة الحوثي مرارًا باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، داعية الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.

وأعلنت الجماعة، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني المنقضي، الاستيلاء على سفينة الشحن “غالاكسي ليدر” المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني.

كما أعلنت مرات عدة شن هجمات على أهداف في إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيَّرة.