“كائن فضائي” في لاس فيغاس الأمريكية.. ما حقيقة ظهور الزائر المزعوم؟ (شاهد)

أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وحقق نحو مليونين ونصف مليون مشاهدة عبر تيك توك، لما زُعم أنه “كائن فضائي” في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، جدلًا واسعًا.

وبعد البحث والتدقيق، توصلت وحدة التحقق في الجزيرة مباشر، إلى أن الفيديو مضلل، بعد تعديله ببرامج المونتاج، إذ نشره حساب على تطبيق تيك توك، مهتم بالمؤثرات البصرية.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد وقعت في فخ الفيديو المضلل، إذ نشره بعضها زاعمًا أنه حقيقي.

