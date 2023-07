فيديوهات مزيفة عبر مواقع التواصل تعزز الرهاب ضد المسلمين في الهند (شاهد)

رغم التمثيل الرديء والسيناريوهات المصطنعة، تلقى فيديوهات مزيفة تروج لمعلومات مضللة وتؤجج التوتر الطائفي رواجًا كبيرًا في الهند حيث يتصاعد تطرف مجموعات هندوسية ضد المسلمين.

ويظهر في أحد هذه الفيديوهات ومدته 5 دقائق رجل مسلم يقوم بخلط سائل تنظيف الحمام في وجبة خفيفة تباع في الشارع، قبل أن يقوم أحد المارة بـ”مواجهته”، وحصل الفيديو على أكثر من 5 ملايين مشاهدة على فيسبوك.

A jihadi named Zubair was feeding people by mixing harpic in the water of Pani Patase. If you buy anything from jihadis, there will be a risk of losing your life. pic.twitter.com/1ecUDmadlT

— மெராவெ கிருஷ்ணமூர்த்தி (@MeraveK) July 13, 2022