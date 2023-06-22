فيديوهات مزيفة عبر مواقع التواصل تعزز الرهاب ضد المسلمين في الهند (شاهد)

رغم التمثيل الرديء والسيناريوهات المصطنعة، تلقى فيديوهات مزيفة تروج لمعلومات مضللة وتؤجج التوتر الطائفي رواجًا كبيرًا في الهند حيث يتصاعد تطرف مجموعات هندوسية ضد المسلمين.

ويظهر في أحد هذه الفيديوهات ومدته 5 دقائق رجل مسلم يقوم بخلط سائل تنظيف الحمام في وجبة خفيفة تباع في الشارع، قبل أن يقوم أحد المارة بـ”مواجهته”، وحصل الفيديو على أكثر من 5 ملايين مشاهدة على فيسبوك.

A jihadi named Zubair was feeding people by mixing harpic in the water of Pani Patase. If you buy anything from jihadis, there will be a risk of losing your life. pic.twitter.com/1ecUDmadlT — மெராவெ கிருஷ்ணமூர்த்தி (@MeraveK) July 13, 2022

ويظهر فيديو آخر لديه 3,5 ملايين مشاهدة على يوتيوب رجل يبيع الفاكهة، وهي مهنة كثير من المسلمين، وهو يقوم بغش الزبائن في الرمان قبل الاعتداء عليه.

ويقول التعليق المصاحب “قبل شراء أي شيء من الجهاديين المسلمين، شاهدوا هذا الفيديو لبائع فاكهة مسلم”.

وردًا على سؤال حول تأثيرها، يصر صانعو هذه المقاطع المصورة أن هذه مجرد فيديوهات “للترفيه” وكسب المال.

ملايين المتابعين

وأنتج ناريندرا فارما مقطع الفيديو حول سائل تنظيف الحمام، وهو يملك صفحة على فيسبوك مع 55 ألف متابع، ويدير قناة ناجحة على “يوتيوب”.

يؤكد الشاب (28 عامًا) لوكالة الصحافة الفرنسية أن مقاطع الفيديو تلك قد تحقق له ولفريقه المؤلف من 6 أشخاص 250 ألف روبية (3 آلاف دولار) شهريًا من يوتيوب وفيسبوك اعتمادًا على عدد المشاهدات التي يحصلون عليها.

وتابع “كل شخص لديه مسؤوليات مختلفة. من كتابة نص الفيديو إلى تصويره ثم تحريره قبل تحميله”.

وأصر “نصنع هذه الفيديوهات لتوعية الناس من أجل تجنب حوادث مماثلة في الحقيقة في المجتمع”.

ويصر راجو بهارتي الذي يدير قناة عبر “يوتيوب” مع 2,89 مليون متابع وقام بتحميل مئات مقاطع الفيديو، بينها مقطع بائع الفاكهة المسلم أنه لا يحرض على الكراهية.

وأكد “نقوم بإنتاج مقاطع فيديو حول الاحتيال الرقمي وخطف الأطفال أو كيف يقوم أصحاب المحال أو الباعة المتجولون بغش عامة الناس”.

وتابع “هدفنا ليس الإضرار بمشاعر أي دين أو مجتمع. نريد فقط توعية الناس”.

“إخواننا الهندوس”

ويقول خبراء إن مقاطع الفيديو مثل هذه التي يتم مشاركتها على نطاق واسع تعزز الصور النمطية السلبية ونظريات المؤامرة عن المسلمين في الهند.

ويبلغ عدد سكان الهند 1,4 مليار شخص، بينهم أكثر من 210 ملايين مسلم.

ويظهر في أحد هذه المقاطع التي حظيت بـ1,2 مليون مشاهدة، رجل ارتدى البرقع يتم مطاردته مع طفل “مخطوف” تحت ذراعه.

وجاء في التعليق المصاحب “البرقع يخفي الأنشطة الإرهابية. البرقع يروج للجريمة. يجب منع البرقع في الهند”.

بينما تظهر في مقاطع أخرى سيدات هندوسيات قيل إنهن خدعن للزواج بمسلمين، وهو اتهام شائع من قبل اليمين الهندوسي المتطرف.

وتستخدم هذه الفيديوهات في حملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي في بعض الأحيان للدعوة إلى مقاطعة المسلمين اقتصاديًا أو الهجوم عليهم أو عند اندلاع توترات طائفية.

وكتب أحد المستخدمين تعليقًا على مقطع فيديو سائل تنظيف الحمام “استيقظوا أيها الإخوة والأخوات الهندوس، استيقظوا إما الآن أو أبدًا. المقاطعة الاقتصادية هي الخيار الوحيد لهؤلاء الجهاديين”.

وقام بعض من صانعي المحتوى بحذف مقاطع الفيديو الخاصة بهم بعد انتشارها على نطاق واسع، ثم فضح زيفها من مؤسسات تقصي الحقائق.

وعند بدء انتشار مقطع الفيديو الخاص بسائل تنظيف الحمام، بدأ فيرما بتلقي مكالمات من وسائل إعلام واضطر للحديث مع الشرطة.

ويؤكد أنه شعر “بالخوف” وبدأ منذ حينه بالتركيز على موضوعات بريئة مثل المقالب أو الرقص.

ويحاول بعض المنتجين التحايل على ضوابط وسائل التواصل الاجتماعي عبر نشر “إخلاء مسؤولية” سريع على مقاطع الفيديو، وتذكر أنها مقاطع مصطنعة.

ثم يقوم المنتجون بتصنيفها في إطار “الترفيه” عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب بارانجوي غوها ثاكوترتا، وهو مؤلف وصانع أفلام يراقب المحتوى المضلل وخطاب الكراهية.

This is next level. Be safe and careful people pic.twitter.com/OJhONjvUR3 — desi mojito 🇮🇳 (@desimojito) April 3, 2020

وحتى عند إزالة مقاطع الفيديو، فإنها تعاود الظهور في بعض الأحيان.