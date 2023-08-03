محتوى مضلل لفيديو يظهر اشتباكات عنيفة في مخيم عين الحلوة (شاهد)

انتشر مقطع فيديو على منصات إخبارية، ادّعت أنه يظهر اشتباكات عنيفة وقعت في مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان الليلة الماضية.

وبثّت منصات إخبارية الفيديو اليوم الخميس، وقالت إنه يظهر الاشتباكات العنيفة التي وقعت الليلة البارحة في المخيم.

الفيديو الذي ادعى وقوع اشتباكات في عين الحلوة

وتحققت الجزيرة مباشر ووكالة سند من المقطع المتداول، وتبيّن أنه قديم، ولا علاقة له بتجدد الاشتباكات.

وانتشر المقطع المشار إليه، في سياق أحداث مختلفة، ويعود تاريخه إلى ما قبل عامين.

الفيديو المنشور على يوتيوب قبل عامين

وكتب على الفيديو المنشور على يوتيوب قبل عامين “شاهد بالفيديو أعنف اشتباكات ليلية منذ بداية الحرب في محافظة مأرب”.

ونشر الفيديو اليوم ومعه تعليق يقول “أكد مسؤول عسكري لصحيفة “الأخبار” أن “لا خطة لدى الجيش للتدخل في عين الحلوة أو التقدم شبرًا واحدًا عن الحدود المرسومة حاليًّا”.