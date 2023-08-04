مصر.. صفحة حكومية تستخدم العلم اليمني بدلا من المصري في أحد منشوراتها

نشرت الصفحة الرسمية الموثقة لـ”مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري” الحكومي على فيسبوك الرمز التعبيري لعلم دولة اليمن بدلًا من العلم المصري في أحد منشوراتها.

والاثنين الماضي، نشر المركز منشورًا عبر صفحته على فيسبوك يفيد بـ”نجاح مصر في التقدم 3 مراكز في مؤشر الازدهار العالمي لعام 2023 ليعكس بذلك الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في مختلف القطاعات لتحقيق التقدم وتحسين معيشة المواطنين”.

ونظرًا للتشابه الكبير بينهما، استخدمت الصفحة علم دولة اليمن المكوّن من 3 ألوان (الأحمر والأبيض والأسود) في “الإنفوجراف” المنشور، بدلًا من العلم المصري المعروف والمكوّن من الألوان ذاتها بوجود “نسر ذهبي” في المنتصف، وهو الفارق الوحيد بينهما.