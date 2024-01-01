فيديو مضلل.. هذا الحريق ليس ناتجا عن قصف القسام لتل أبيب مطلع عام 2024 (شاهد)

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالت إنه لحريق اندلع في تل أبيب نتيجة الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة مع الدقيقة الأولى لدخول عام 2024.

وأخضع فريق التحقق في قناة الجزيرة مباشر المقطع المتداول للتوثق من حقيقته فتبين أنه مضلل ولا علاقة له بالرشقة الصاروخية التي انطلقت من غزة، حيث تم تداوله قبل الرشقة الصاروخية وهو لحريق اندلع مساء السبت في أحد المنازل بتل أبيب.

أحلى هابي نيو يييير 😉🔥 صورة مباشرة لأحد صواريخ القسام في تل ابيب

pic.twitter.com/KU1VblJDDd — DAAN (@Danmohamed7) December 31, 2023

وفي وقت الاثنين، أعلنت كتائب القسام أنها قصفت مدينة – تل أبيب – وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز (M90) “رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ رشقة كبيرة من الصواريخ أطلقت من قطاع غزة نحو جنوب ووسط البلاد.

اندلاع النيران في "تل أبيب" جراء صواريخ القسام التي أطلقت عند بداية العام الجديد🔥😂😂

من أول ثانية باين فيه عام سعيد على إسرائيل 🔥🔥🔥🔥🔥#ولعت pic.twitter.com/yzPE8I2Dg2 — Ranouch🇹🇳🇵🇸 (@HcinirandaC) December 31, 2023

ووفق الإذاعة فقد دوت صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب، والمناطق المجاورة لها، من بينها مدن ريشون لتسيون واللد والرملة وبني براك ومستوطنة موديعين وسط الضفة الغربية.

كما دوت صافرات الإنذار في مدينة سديروت ومناطق أخرى في غلاف غزة.