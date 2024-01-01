تحقق|الأراضي الفلسطينية المحتلة

فيديو مضلل.. هذا الحريق ليس ناتجا عن قصف القسام لتل أبيب مطلع عام 2024 (شاهد)

صورة الحادث الأصلي لحريق اندلع مساء السبت في أحد المنازل بتل أبيب
1/1/2024

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالت إنه لحريق اندلع في تل أبيب نتيجة الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة مع الدقيقة الأولى لدخول عام 2024.

وأخضع فريق التحقق في قناة الجزيرة مباشر المقطع المتداول للتوثق من حقيقته فتبين أنه مضلل ولا علاقة له بالرشقة الصاروخية التي انطلقت من غزة، حيث تم تداوله قبل الرشقة الصاروخية وهو لحريق اندلع مساء السبت في أحد المنازل بتل أبيب.

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وفي وقت الاثنين، أعلنت كتائب القسام أنها قصفت مدينة – تل أبيب – وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز (M90) “رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ رشقة كبيرة من الصواريخ أطلقت من قطاع غزة نحو جنوب ووسط البلاد.

ووفق الإذاعة فقد دوت صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب، والمناطق المجاورة لها، من بينها مدن ريشون لتسيون واللد والرملة وبني براك ومستوطنة موديعين وسط الضفة الغربية.

كما دوت صافرات الإنذار في مدينة سديروت ومناطق أخرى في غلاف غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر