سيارة مشتعلة تسير في الطريق وتثير الذعر بين السائقين (فيديو)

أثار مشهد سيارة مشتعلة تسير من دون سائق في مدينة جايبور الهندية حالة من الذعر بين السائقين والمارة يوم السبت، حيث اصطدمت بدراجة نارية متوقفة قبل أن تستقر بعد ارتطامها بحاجز الطريق.

وقال شهود عيان إن السيارة اشتعلت فيها النيران بعد أن لاحظ السائق خروج دخان من فتحة مكيف الهواء أثناء توجهه إلى منطقة “سودارشانبورا بوليا”.

🔥 The Ghost Rider II 🔥

A driverless car burst into flames as it sped down a road in #India's Jaipur's Ajmer Road on Saturday.

The vehicle that caught fire due to unknown reasons began to roll down the slope and dozens of bystanders rushed to get out of its way.

The burning… pic.twitter.com/cicO7zWtBZ

— Shafek Koreshe (@shafeKoreshe) October 13, 2024