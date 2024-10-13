سيارة مشتعلة تسير في الطريق وتثير الذعر بين السائقين (فيديو)

أثار مشهد سيارة مشتعلة تسير من دون سائق في مدينة جايبور الهندية حالة من الذعر بين السائقين والمارة يوم السبت، حيث اصطدمت بدراجة نارية متوقفة قبل أن تستقر بعد ارتطامها بحاجز الطريق.

وقال شهود عيان إن السيارة اشتعلت فيها النيران بعد أن لاحظ السائق خروج دخان من فتحة مكيف الهواء أثناء توجهه إلى منطقة “سودارشانبورا بوليا”.

🔥 The Ghost Rider II 🔥 A driverless car burst into flames as it sped down a road in #India's Jaipur's Ajmer Road on Saturday. The vehicle that caught fire due to unknown reasons began to roll down the slope and dozens of bystanders rushed to get out of its way. The burning… pic.twitter.com/cicO7zWtBZ — Shafek Koreshe (@shafeKoreshe) October 13, 2024

وأضاف الشهود أن السائق أوقف السيارة وترجل منها لتفقدها، وعندما فتح غطاء المحرك اكتشف اندلاع النيران فيه، مما دفعه للهرب بسرعة قبل أن تلتهم النيران السيارة بالكامل.

وأشارت مقاطع “فيديو” انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن راكبي الدراجات النارية تركوا مركباتهم وفروا، طلبًا للسلامة عندما شاهدوا السيارة المشتعلة تقترب منهم.

ورغم وجود حركة مرورية على الطريق، لم يُبلغ عن وقوع إصابات جراء الحادث، فيما تمكن السائق جانجيد -وهو من سكان المدينة- من النجاة بأعجوبة قبل اندلاع الحريق الهائل في السيارة.

وتحقق السلطات المحلية في أسباب الحادث، في حين دعا خبراء السلامة المرورية إلى ضرورة إجراء فحوصات دورية للسيارات، لتجنب مثل هذه الحوادث الخطرة.