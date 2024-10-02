ما حقيقة فيديو هروب نتنياهو لحظة الهجوم الإيراني؟

تداولت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، مشاهد ادعت أنها لهروب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحظة الهجوم الإيراني على إسرائيل.

بالتحقق من المقطع تبيَّن أنه مضلل، ويعود إلى شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2021، أثناء محاولته الوصول إلى مبنى الكنيست، ولا علاقة له بالأحداث الحالية.

فيديو مهم جدا..

شاهد هروب نتنياهو مذعورا خائفا الى الملاجئ..أثناء دك الكيان الصهيوني بصواريخ الجمهورية الاسلامية

هذا الذي قال بأنه اقوى من الفولاذ!

إنه اوهن من بيت العنكبوت.#أوهن_من_بيت_العنكبوت pic.twitter.com/GM7h8mvWuM — عبدالرحمن الأهنومي (@Alahnomi_ABDO) October 1, 2024

وهذا هو الفيديو الصحيح، كان نتنياهو قد نشره قبل 3 أعوام.

אני תמיד גאה לרוץ בשבילכם. 🇮🇱💪🏻 צולם לפני חצי שעה בכנסת pic.twitter.com/Tk386NOKU5 — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) December 13, 2021

وكانت إيران قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أنها أطلقت عشرات الصواريخ على إسرائيل، مما تسبب في إصابات بشرية وأضرار مادية وإغلاق المجال الجوي، في حين هرع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ بينما دوت صفارات الإنذار في كامل البلاد.