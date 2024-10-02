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ما حقيقة فيديو هروب نتنياهو لحظة الهجوم الإيراني؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
2/10/2024

تداولت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، مشاهد ادعت أنها لهروب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحظة الهجوم الإيراني على إسرائيل.

بالتحقق من المقطع تبيَّن أنه مضلل، ويعود إلى شهر ديسمبر/كانون الأول عام 2021، أثناء محاولته الوصول إلى مبنى الكنيست، ولا علاقة له بالأحداث الحالية.

وهذا هو الفيديو الصحيح، كان نتنياهو قد نشره قبل 3 أعوام.

وكانت إيران قد أعلنت، أمس الثلاثاء، أنها أطلقت عشرات الصواريخ على إسرائيل، مما تسبب في إصابات بشرية وأضرار مادية وإغلاق المجال الجوي، في حين هرع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ بينما دوت صفارات الإنذار في كامل البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر

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