ما حقيقة تهديد إيران بضرب مفاعل “ديمونا” النووي الإسرائيلي؟ (شاهد)

تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر مناورة عسكرية إيرانية تستهدف مفاعل “ديمونا” النووي الإسرائيلي.

ونقلت هذه الحسابات تصريحات عن قيادي في الحرس الثوري الإيراني، أن “إيران أدرجت مفاعل ديمونا النووي ضمن قائمة أهدافها، ويمكن تدميره في دقائق معدودة، حتى قبل عودة الطائرات الحربية الإسرائيلية إلى قواعدها!”.

https://x.com/TZ00G/status/1842962287814221911

التحقق من الفيديو

ولكن بعد التحقق، اتضح أن الفيديو قديم ويعود إلى مناورة للحرس الثوري الإيراني بعنوان “الرسول الأعظم 17″، والتي نشرتها قناة (IMA Media) على يوتيوب في 25 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وأظهر الفيديو المجتزأ، إطلاق 16 صاروخا باليستيا بالإضافة إلى استخدام طائرات بدون طيار انتحارية، مستهدفةً مجسمات تحاكي مواقع إسرائيلية حساسة من ضمنها مفاعل ديمونا النووي.

https://x.com/Sentletse/status/1842279457752776814

وكانت مناورات “الرسول الأعظم” بنسختها الـ17 قد أُطلقت في 20 ديسمبر 2021 وسط تصاعد التهديدات الإسرائيلية بشن ضربات على المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية.

وحذّرت إيران، أمس الثلاثاء، إسرائيل من أي اعتداء على بنيتها التحتية، في ظل مخاوف من تعرض منشآت نووية أو نفطية في إيران لضربة إسرائيلية، ردًا على هجوم صاروخي نفذته طهران ضدها الأسبوع الماضي.