تحقق|قطاع غزة

السنوار يتلو القرآن.. ما حقيقة التسجيل الذي أغرق المنصات؟ (فيديو)

هذا ما كشفته وحدة تحقق “الجزيرة مباشر”

يحيى السنوار (إعلام المقاومة الفلسطينية)
4/11/2024-|آخر تحديث: 4/11/202403:08 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

انتشر مقطع فيديو يظهر ما قيل إنه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار، وهو يقرأ آيات من القرآن الكريم في الصلاة، برواية خلاد عن حمزة.

هل هذا حقًّا صوت السنوار؟

وحظي التسجيل المنسوب إلى السنوار برواج واسع عبر منصات التواصل وسط إشادات ودعوات وعبارات الثناء، لكن هل هذا حقًّا صوت السنوار؟

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وكشفت وحدة التحقق في “الجزيرة مباشر”، حقيقة التسجيل المتداول، إذ تبيَّن أنه مضلِّل، وأن التلاوة هي بصوت القارئ ناصر السعيد، وليس السنوار.

هذا هو المقطع الصحيح

يُذكر أنه بعد عام من بدء معركة طوفان الأقصى، استشهد السنوار، الشهر الماضي، في اشتباك مسلح “وقع بمحض الصدفة” مع قوات من جيش الاحتلال.

ووُصفت لحظة استشهاده بأنه “ملهمة”؛ إذ ظل مقاومًا مشتبكًا من فوق الأرض حتى الرمق الأخير، وعَدَّها كثيرون ردًّا وافيًا على أكاذيب الاحتلال بشأن اختباء السنوار واحتمائه بالأسرى الإسرائيليين.

المصدر : الجزيرة مباشر

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