ما حقيقة اغتيال عالم كيمياء سوري في دمشق؟ الإجابة من مصر (شاهد)

تداولت حسابات مناصرة للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، منشورات تدّعي اغتيال عالم كيمياء بالعاصمة دمشق بعد سيطرة المعارضة عليها.

ونشر المحلل السياسي محمد هويدي صورة قال إنها للعالِم حمدي إسماعيل ندى، وزعم أنه اغتِيل في منزله بدمشق، وأضاف “من المتوقع أن تتزايد عمليات الاغتيال للكوادر العلمية والطيارين والخبراء”.

ويزخر حساب هويدي بالعديد من المنشورات المنتقدة للحكومة المؤقتة التي شكّلتها المعارضة السورية بعد سيطرتها على العاصمة وهروب بشار الأسد وسقوط نظامه.

كما نشرت حسابات أخرى، صورة لنفس الشخص، وتداولت نفس المزاعم، مع بعض الاختلافات حيث اتهم أحدها الموساد الإسرائيلي باغتياله.

من يكون؟

لكن تبين لاحقًا، أن الصورة لمواطن مصري يدعى حمدي إسماعيل ندى، وقد ردّ هو بنفسه عبر حسابه في فيسبوك على هذه الادعاءات.

وسخر المواطن المصري من هذه الادعاءات وكتب “إسماعيل ابني قاعد يتخانق ع التويتر لإثبات أني لم أستشهد بقي له 6 ساعات”.

كما نشر ابنه تغريدات ينفي فيها هذه المزاعم.